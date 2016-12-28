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RSI EA - эксперт для MetaTrader 5
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Vladimir KarputovCreate a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
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RSI EA — торговля по уровням перекупленности/перепроданности по индикатору iRSI (Relative Strength Index, RSI).
Автор идеи — Siti Latifah, автор кода mq5 — barabashkakvn.
Советник будет покупать, когда индикатор RSI входит в зону перепроданности, и продавать при вхождении RSI в зону перекупленности.
- OpenBUY, OpenSELL — теперь вы можете установить настройки или только на покупку, или только на продажу, или на оба действия.
- CloseBySignal — вы должны установить Стоп Лосс или Тейк Профит, если ClosebySignal = false.
Пример сигнала на покупку:
Пример сигнала на продажу:
При перетаскивании скрипта на график цены изменяется стоп или тейк всех открытых ордеров по данному инструменту.Lucky
Тиковый советник. Работает на сравнении разницы между ценой на предыдущем тике и текущей ценой.
Пример для расчёта размера лота c фиксированным уровнем маржи. То есть, если задать 10%, откроется позиция, размер маржи которой составит 10% от свободной маржи.MA Reverse
Торговля по Moving Average. Проверка на достаточность средств.