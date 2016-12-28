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RSI EA - эксперт для MetaTrader 5

DXerof | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Опубликовал:
Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
Create a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
3866
Рейтинг:
(43)
Опубликован:
Обновлен:
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RSI EA — торговля по уровням перекупленности/перепроданности по индикатору iRSI (Relative Strength Index, RSI).

Автор идеи — Siti Latifahавтор кода mq5 — barabashkakvn.   

Советник будет покупать, когда индикатор RSI входит в зону перепроданности, и продавать при вхождении RSI в зону перекупленности.

  • OpenBUY, OpenSELL — теперь вы можете установить настройки или только на покупку, или только на продажу, или на оба действия.
  • CloseBySignal — вы должны установить Стоп Лосс или Тейк Профит, если ClosebySignal = false.

Пример сигнала на покупку:

RSI EA Open Buy 

Пример сигнала на продажу:

RSI EA Open Sell 

StopAndTake MT5 StopAndTake MT5

При перетаскивании скрипта на график цены изменяется стоп или тейк всех открытых ордеров по данному инструменту.

Lucky Lucky

Тиковый советник. Работает на сравнении разницы между ценой на предыдущем тике и текущей ценой.

Money Fixed Margin Money Fixed Margin

Пример для расчёта размера лота c фиксированным уровнем маржи. То есть, если задать 10%, откроется позиция, размер маржи которой составит 10% от свободной маржи.

MA Reverse MA Reverse

Торговля по Moving Average. Проверка на достаточность средств.