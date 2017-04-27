CodeBaseSecciones
Indicadores

Buy sell volume - indicador para MetaTrader 5

Mladen Rakic | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
2315
Ranking:
(48)
Publicado:
El indicador refleja el volumen basado en la correlación de precio y la MA.

Si el precio es superior a la media correspondiente, entonces se presupone que el estado de la tendencia favorece la compra, y el volumen usado es el volumen de compra. Si el precio es inferior a la media correspondiente, se presupone que se ha establecido la tendencia de venta, y el volumen usado es el volumen de venta. Usted podrá elegir el volumen de ticks o real.

En la comparación de la definición de los estados de compra/venta, puede utilizar uno de los cuatro tipos de medias:

  • Media móvil simple
  • MA exponencial
  • MA suavizada
  • MA lineal ponderada

La representación del volumen para la "compra" y la "venta" se ha suavizado con el uso de una EMA "infinita", para hacerla más lógica.


El indicador incluye las funciones de marco temporal múltiple y alertas.

Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/17260

