El indicador refleja el volumen basado en la correlación de precio y la MA.
Si el precio es superior a la media correspondiente, entonces se presupone que el estado de la tendencia favorece la compra, y el volumen usado es el volumen de compra. Si el precio es inferior a la media correspondiente, se presupone que se ha establecido la tendencia de venta, y el volumen usado es el volumen de venta. Usted podrá elegir el volumen de ticks o real.
En la comparación de la definición de los estados de compra/venta, puede utilizar uno de los cuatro tipos de medias:
- Media móvil simple
- MA exponencial
- MA suavizada
- MA lineal ponderada
La representación del volumen para la "compra" y la "venta" se ha suavizado con el uso de una EMA "infinita", para hacerla más lógica.
El indicador incluye las funciones de marco temporal múltiple y alertas.
