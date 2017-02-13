CodeBaseSeções
RSI EA - expert para MetaTrader 5

Vladimir Karputov
3877
(43)
RSI EA - negociação segundo os níveis de sobrevenda/sobrecompra, de acordo com o indicador iRSI (Relative Strength Index).

Autor da ideia — Siti Latifahautor do código mq5 — barabashkakvn.   

O Expert Advisor compra quando o indicador RSI entra na zona de sobrevenda, e vende quando o RSI entra na zona de sobrecompra.

  • OpenBUY, OpenSELL — agora você pode definir as configurações quer apenas para compra, quer apenas para venda, ou para ambas as decisões.
  • CloseBySignal — você tem que definir o Stop Loss e Take Profit se ClosebySignal = false.

Exemplo de sinal para compra:

RSI EA Open Buy 

Exemplo de sinal para venda:

RSI EA Open Sell 

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/17284

