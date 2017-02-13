Participe de nossa página de fãs
RSI EA - expert para MetaTrader 5
- Vladimir Karputov
RSI EA - negociação segundo os níveis de sobrevenda/sobrecompra, de acordo com o indicador iRSI (Relative Strength Index).
Autor da ideia — Siti Latifah, autor do código mq5 — barabashkakvn.
O Expert Advisor compra quando o indicador RSI entra na zona de sobrevenda, e vende quando o RSI entra na zona de sobrecompra.
- OpenBUY, OpenSELL — agora você pode definir as configurações quer apenas para compra, quer apenas para venda, ou para ambas as decisões.
- CloseBySignal — você tem que definir o Stop Loss e Take Profit se ClosebySignal = false.
Exemplo de sinal para compra:
Exemplo de sinal para venda:
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/17284
