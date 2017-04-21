RSI EA — 根据由 iRSI (相对强弱指数，RSI)指标决定的超买/超卖区域而进行交易。

思路的作者 是 Siti Latifah, MQL5 代码的作者 是 barabashkakvn.

本EA交易将在 RSI 指标进入超卖区域中的时候买入，而将在 RSI 进入超买区域的时候卖出。

OpenBUY, OpenSELL — 现在您可以配置只买入，只卖出或者两个方向。

CloseBySignal — 如果 ClosebySignal = false，您应当设置止损或者获利。