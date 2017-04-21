请观看如何免费下载自动交易
RSI EA - MetaTrader 5EA
Vladimir Karputov
2889
RSI EA — 根据由 iRSI (相对强弱指数，RSI)指标决定的超买/超卖区域而进行交易。
思路的作者 是 Siti Latifah, MQL5 代码的作者 是 barabashkakvn.
本EA交易将在 RSI 指标进入超卖区域中的时候买入，而将在 RSI 进入超买区域的时候卖出。
- OpenBUY, OpenSELL — 现在您可以配置只买入，只卖出或者两个方向。
- CloseBySignal — 如果 ClosebySignal = false，您应当设置止损或者获利。
买入信号的实例:
卖出信号的实例:
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/17284
MA Reverse
根据移动平均进行交易，检查足够的资金。e-TurboFx
柱的分析，如果它们包含了N个连续的相同类型的柱。