EA

RSI EA - MetaTrader 5EA

RSI EA — 根据由 iRSI (相对强弱指数，RSI)指标决定的超买/超卖区域而进行交易。

思路的作者 是 Siti LatifahMQL5 代码的作者 是 barabashkakvn.   

本EA交易将在 RSI 指标进入超卖区域中的时候买入，而将在 RSI 进入超买区域的时候卖出。

  • OpenBUY, OpenSELL — 现在您可以配置只买入，只卖出或者两个方向。
  • CloseBySignal — 如果 ClosebySignal = false，您应当设置止损或者获利。

买入信号的实例:

RSI EA 建立买入仓位 

卖出信号的实例:

RSI EA 建立卖出仓位 

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/17284

