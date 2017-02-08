En el trabajo del Asesor Experto se utilizan los valores de dos iMA (Moving Average, MA).

Este Asesor Experto coloca dos órdenes pendientes (BuyStop y SellStop) especificando el plazo de expiración.

Ejemplo de trabajo con el historial de trading en las cuentas Hedge — reconstrucción de posiciones.

Ejemplo del Asesor Experto con implementación de Trailing Stop.