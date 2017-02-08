Mira cómo descargar robots gratis
BIG DOG - Asesor Experto para MetaTrader 5
- Publicado por:
- Vladimir Karputov
- Visualizaciones:
- 1089
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
El Asesor Experto coloca las órdenes pendientes BUY_STOP y SELL_STOP.
El período recomendado es M15.
Autor de la idea — Yury, autor del código mq5 — barabashkakvn .
Reglas de trading:
- Encontramos el valor máximo del precio para el período de las 2 a las 4 horas de la tarde según la hora del terminal, y colocamos la orden pendiente Stop de compra en este nivel. Encontramos el valor mínimo del precio para el período de las 2 a las 4 horas de la tarde según la hora del terminal, y colocamos la orden pendiente Stop de venta en este nivel.
- La distancia entre el máximo y el mínimo no debe superar 50 puntos. De lo contrario, las órdenes no se colocan.
- Take Profit será de 30 puntos.
- Colocamos Stop Loss al nivel del precio de la operación opuesta. Las órdenes no usadas se eliminan al final del día.
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/17250
