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Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
BIG DOG - эксперт для MetaTrader 5
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Vladimir KarputovCreate a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
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- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Автор идеи: Юрий.
Автор MQL5-кода: barabashkakvn.
Советник выставляет отложенные stop ордера BUY_STOP и SELL_STOP.
Рекомендуемый период — M15.
Правила торговли:
- Находим максимальное ценовое значение в период с 14 по 16 часов по терминальному времени и устанавливаем на этом уровне отложенный stop ордер на покупку. Находим минимальное ценовое значение в период с 14 по 16 часов по терминальному времени и устанавливаем на этом уровне отложенный stop ордер на продажу;
- Расстояние между максимумом и минимумом должно быть не более 50 пунктов, в противном случае ордера не выставляются;
- ТейкПрофит составляет 30 пунктов;
- СтопЛосс устанавливаем на уровне цены противоположной сделки. Несработавшие ордера удаляются в конце дня.
Autotrade
Советник выставляет два отложенных ордера (BuyStop и SellStop) с указанным временем истечения.2MA_4Level
В работе советника используются значения двух iMA (Moving Average, MA).
SimpleTrade
Сравнение цен открытия нулевого и третьего бара.NRTR GATOR
Потомок индикатора NRTR с новым визуальным отображением.