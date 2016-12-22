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BIG DOG - эксперт для MetaTrader 5

fortrader.ru | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Опубликовал:
Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
Create a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
3084
Рейтинг:
(19)
Опубликован:
Обновлен:
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MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Автор идеи: Юрий.

Автор MQL5-кода: barabashkakvn.

Советник выставляет отложенные stop ордера BUY_STOP и SELL_STOP.

Рекомендуемый период — M15.

Правила торговли:

  • Находим максимальное ценовое значение в период с 14 по 16 часов по терминальному времени и устанавливаем на этом уровне отложенный stop ордер на покупку. Находим минимальное ценовое значение в период с 14 по 16 часов по терминальному времени и устанавливаем на этом уровне отложенный stop ордер на продажу;
  • Расстояние между максимумом и минимумом должно быть не более 50 пунктов, в противном случае ордера не выставляются;
  • ТейкПрофит составляет 30 пунктов;
  • СтопЛосс устанавливаем на уровне цены противоположной сделки. Несработавшие ордера удаляются в конце дня.

Autotrade Autotrade

Советник выставляет два отложенных ордера (BuyStop и SellStop) с указанным временем истечения.

2MA_4Level 2MA_4Level

В работе советника используются значения двух iMA (Moving Average, MA).

SimpleTrade SimpleTrade

Сравнение цен открытия нулевого и третьего бара.

NRTR GATOR NRTR GATOR

Потомок индикатора NRTR с новым визуальным отображением.