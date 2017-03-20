Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
BIG DOG - Experte für den MetaTrader 5
- Vladimir Karputov
- 925
Der EA setzt die Pending Stop-Order BUY_STOP und SELL_STOP.
Die empfohlene Periode — M15.
Der Autor der Idee — Jurij, Der Autor des Codes mq5 — barabashkakvn.
Die Regeln des Handels:
- Wir finden den maximalen Preis-Wert in der Periode von 14 Uhr bis 16 Uhr nach der Terminalzeit und setzen auf dieser Ebene den Stop-Order auf den Kauf. Wir finden den minimalen Preis-Wert in der Periode von 14 Uhr bis 16 Uhr nach der Terminalzeit und setzen auf dieser Ebene den Stop-Order auf den Verkauf.
- Der Abstand zwischen Maximum und Minimum soll nicht mehr als 50 Punkte sein, andernfalls werden die Order nicht gesetzt.
- Der Take-Profit beträgt 30 Punkten.
- Stop-Loss setzen wir auf der Ebene des Preises des entgegengesetzten Geschäftes. Die nicht ausgelösten Order entfernen wir am Ende des Tages.
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/17250
