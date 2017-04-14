コードベースセクション
ポケットに対して
エキスパート

BIG DOG - MetaTrader 5のためのエキスパート

発行者:
Vladimir Karputov
ビュー:
803
評価:
(19)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
このEAはBUY_STOP及びSELL_STOP未決注文を出します。

推奨される時間枠はM15です。 

アイディアの著者YuriMQL5コ―ドの著者barabashkakvn   

取引のルール：

  • 14時間から16時間の間の期間内の最大価格値を見つけ、同値で買い逆指注文を出します。14時間から16時間の間の期間内の最小価格値を見つけ、同値で売り逆指注文を出します。
  • 最大値と最小値の間の距離は50ポイント以下でなければなりません。さもなければ注文は出されません。
  • 決済指値は30ポイントです。 
  • 決済逆指値は、反対方向の取引の価格に設定されています。トリガされなかった注文は、その日の終わりに削除されます。


 

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/17250

