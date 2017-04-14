無料でロボットをダウンロードする方法を見る
BIG DOG - MetaTrader 5のためのエキスパート
- Vladimir Karputov
- 803
このEAはBUY_STOP及びSELL_STOP未決注文を出します。
推奨される時間枠はM15です。
アイディアの著者—Yuri、MQL5コ―ドの著者—barabashkakvn
取引のルール：
- 14時間から16時間の間の期間内の最大価格値を見つけ、同値で買い逆指注文を出します。14時間から16時間の間の期間内の最小価格値を見つけ、同値で売り逆指注文を出します。
- 最大値と最小値の間の距離は50ポイント以下でなければなりません。さもなければ注文は出されません。
- 決済指値は30ポイントです。
- 決済逆指値は、反対方向の取引の価格に設定されています。トリガされなかった注文は、その日の終わりに削除されます。
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/17250
