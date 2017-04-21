请观看如何免费下载自动交易
大狗(BIG DOG) - MetaTrader 5EA
Vladimir Karputov
1762
本 EA 交易设置止损挂单，如 BUY_STOP 和 SELL_STOP。
推荐的时段 — M15.
思路的作者 — Yuri, MQL5 代码的作者 — barabashkakvn.
交易规则:
- 在终端时间14到16个小时的间隙中寻找价格的最高值，并且在这一水平设置止损买入挂单，在终端时间14到16个小时的间隙中寻找价格的最低值，并且在这一水平设置止损卖出挂单。
- 最大值和最小值之间的距离应该不大于50个点，否则就不应该设置订单。
- 获利为30个点，
- 止损设为反向交易的价格水平。没有被触发的订单在每天结束时删除。
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/17250
Corr momentum
"修正的" 动量.Corr velocity
"修正的" 速度 (更平滑的动量).