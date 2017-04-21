代码库部分
EA

大狗(BIG DOG) - MetaTrader 5EA

发布者:
Vladimir Karputov
显示:
1762
等级:
(19)
已发布:
已更新:
BIG DOG.mq5 (19.2 KB) 预览
本 EA 交易设置止损挂单，如 BUY_STOP 和 SELL_STOP。

推荐的时段 — M15. 

思路的作者 — YuriMQL5 代码的作者 — barabashkakvn.   

交易规则:

  • 在终端时间14到16个小时的间隙中寻找价格的最高值，并且在这一水平设置止损买入挂单，在终端时间14到16个小时的间隙中寻找价格的最低值，并且在这一水平设置止损卖出挂单。
  • 最大值和最小值之间的距离应该不大于50个点，否则就不应该设置订单。
  • 获利为30个点， 
  • 止损设为反向交易的价格水平。没有被触发的订单在每天结束时删除。


 

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/17250

