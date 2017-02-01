CodeBaseSeções
Experts

BIG DOG - expert para MetaTrader 5

Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Publicado por:
Vladimir Karputov
Visualizações:
1395
Avaliação:
(19)
Publicado:
Atualizado:
Expert Advisor que coloca ordens stop pendentes BUY_STOP e SELL_STOP.

Período recomendado — M15. 

Autor da ideia — Yúriautor do código mq5 — barabashkakvn.   

Regras de negociação:

  • Encontramos o valor máximo de preço no período de 14 a 16 horas de acordo com o tempo do terminal e colocamos, neste nível, a ordem stop pendente para compra. Encontramos o valor mínimo de preço no período de 14 a 16 horas de acordo com o tempo do terminal e colocamos, neste nível, a ordem stop pendente para venda.
  • A distância entre o máximo e o mínimo deve ser não mais de 50 pontos, caso contrário, a ordem não é colocada.
  • Take Profit de 30 pontos. 
  • Colocamos Stop Loss no nível de preço da transação oposta. Ordens não processadas ​​são eliminadas no final do dia.


 

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/17250

