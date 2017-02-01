Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Twitter!
Participe de nossa página de fãs
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
BIG DOG - expert para MetaTrader 5
- Publicado por:
- Vladimir Karputov
- Visualizações:
- 1395
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
Expert Advisor que coloca ordens stop pendentes BUY_STOP e SELL_STOP.
Período recomendado — M15.
Autor da ideia — Yúri, autor do código mq5 — barabashkakvn.
Regras de negociação:
- Encontramos o valor máximo de preço no período de 14 a 16 horas de acordo com o tempo do terminal e colocamos, neste nível, a ordem stop pendente para compra. Encontramos o valor mínimo de preço no período de 14 a 16 horas de acordo com o tempo do terminal e colocamos, neste nível, a ordem stop pendente para venda.
- A distância entre o máximo e o mínimo deve ser não mais de 50 pontos, caso contrário, a ordem não é colocada.
- Take Profit de 30 pontos.
- Colocamos Stop Loss no nível de preço da transação oposta. Ordens não processadas são eliminadas no final do dia.
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/17250
Autotrade
O Expert Advisor coloca duas ordens pendentes (BuyStop e SellStop) com tempo de expiração especificado.2MA_4Level
No trabalho do Expert Advisor, são utilizados os valores de duas iMA (Moving Average, MA).
Reconstruction of positions
Modelo de trabalho com o histórico de negociação em contas com cobertura (Hedge), reconstrução de posições.TrailingStop
Exemplo de Expert Advisor com implementação de Trailing Stop.