Es un ejemplo simple del Asesor Experto con implementación de Trailing Stop.

Tiene sólo dos parámetros:

TrailingStop — margen entre el precio y el nivel de StopLoss.

TrailingStep — protección contra una modificación demasiado frecuente de la posición.

Cómo trabaja TrailingStop (trailing, TrailingStop) — en el ejemplo de la posición Buy:

primero, StopLoss de la posición es igual a cero, esperamos la ejecución de la condición

if (m_symbol. Bid ()-ExtTrailingStop>m_position.PriceOpen())

— es decir, cuando el precio Bid menos TrailingStop es mayor que el precio de la apetura de la posición PriceOpen:





como resultado, movemos StopLoss al nivel del precio de la apertura de la posición PriceOpen:





ahora, cuando la posición tiene StopLoss (mejor dicho, cuando StopLoss no es igual a cero), esperamos el cumplimiento de la condición:

if (m_symbol. Bid ()-ExtTrailingStop-ExtTrailingStep>m_position.StopLoss())

— es decir, cuando el precio Bid menos TrailingStop es mayor que el precio StopLoss: Preste atención: aquí ya en la comprobación se introduce el valor TrailingStep— es necesario para evitar la modificación de la posición EN CADA TICK:





como resultado, movemos StopLoss al nivel Bid menos TrailingStop:

Ahora mostraré de forma visual para qué necesitabamos la protección en forma de TrailingStep: