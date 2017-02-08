CodeBaseSecciones
TrailingStop - Asesor Experto para MetaTrader 5

Es un ejemplo simple del Asesor Experto con implementación de Trailing Stop.

Tiene sólo dos parámetros:

TrailingStop Inputs 

TrailingStop — margen entre el precio y el nivel de StopLoss.

TrailingStep — protección contra una modificación demasiado frecuente de la posición. 

Cómo trabaja TrailingStop (trailing, TrailingStop) — en el ejemplo de la posición Buy: 

primero, StopLoss de la posición es igual a cero, esperamos la ejecución de la condición

                  if(m_symbol.Bid()-ExtTrailingStop>m_position.PriceOpen())

— es decir, cuando el precio Bid menos TrailingStop  es mayor que el precio de la apetura de la posición  PriceOpen:

TrailingStop sl to priceopen

como resultado, movemos StopLoss al nivel del precio de la apertura de la posición PriceOpen:

TrailingStop sl to priceopen result.png

ahora, cuando la posición tiene StopLoss (mejor dicho, cuando StopLoss no es igual a cero), esperamos el cumplimiento de la condición:

                  if(m_symbol.Bid()-ExtTrailingStop-ExtTrailingStep>m_position.StopLoss())

— es decir, cuando el precio Bid menos TrailingStop es mayor que el precio StopLoss: Preste atención: aquí ya en la comprobación se introduce el valor TrailingStep— es necesario para evitar la modificación de la posición EN CADA TICK:

TrailingStop trailing

como resultado, movemos StopLoss al nivel Bid menos TrailingStop:

TrailingStop trailing result.png 

Ahora mostraré de forma visual para qué necesitabamos la protección en forma de TrailingStep:

TrailingStop non trailing 

