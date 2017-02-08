Pon "Me gusta" y sigue las noticias
TrailingStop - Asesor Experto para MetaTrader 5
Es un ejemplo simple del Asesor Experto con implementación de Trailing Stop.
Tiene sólo dos parámetros:
TrailingStop — margen entre el precio y el nivel de StopLoss.
TrailingStep — protección contra una modificación demasiado frecuente de la posición.
Cómo trabaja TrailingStop (trailing, TrailingStop) — en el ejemplo de la posición Buy:
primero, StopLoss de la posición es igual a cero, esperamos la ejecución de la condición
— es decir, cuando el precio Bid menos TrailingStop es mayor que el precio de la apetura de la posición PriceOpen:
como resultado, movemos StopLoss al nivel del precio de la apertura de la posición PriceOpen:
ahora, cuando la posición tiene StopLoss (mejor dicho, cuando StopLoss no es igual a cero), esperamos el cumplimiento de la condición:
— es decir, cuando el precio Bid menos TrailingStop es mayor que el precio StopLoss: Preste atención: aquí ya en la comprobación se introduce el valor TrailingStep— es necesario para evitar la modificación de la posición EN CADA TICK:
como resultado, movemos StopLoss al nivel Bid menos TrailingStop:
Ahora mostraré de forma visual para qué necesitabamos la protección en forma de TrailingStep:
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/17263
