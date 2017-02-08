Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Autotrade - Asesor Experto para MetaTrader 5
- Publicado por:
- Vladimir Karputov
- Visualizaciones:
- 1666
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
Se colocan dos órdenes pendientes (BuyStop y SellStop) especificando el plazo de expiración.
Autor de la idea — John Smith, autor del código mq5 — barabashkakvn .
Inicio de trabajo.
Colocación de dos órdenes pendientes:
Luego, contamos con que en el trabajo hay sólo una posición, si por alguna razón se abren dos posiciones, eliminamos las dos:
if(total>1)
{
if(count_buy>1 || count_sell>1 || count_buy+count_sell>1)
{
CloseAllPositions(); // cerramos todas las posiciones porque algo ha fallado
return; // salimos
}
}
Gestión de la posición abierta.
Primero, comprobamos el alcance del beneficio mínimo, y al mismo, el tamaño de la barra №1 debe ser inferior al valor «estabilzación de los puntos». Si la condición ha sido cumplida, cerramos y salimos.
{
m_trade.PositionClose(m_position.Ticket());
DeleteOrders(ORDER_TYPE_SELL_STOP);
return;
}
La segunda comprobación es la comprobación simultánea del alcance del beneficio o pérdida absoluta. Si la condición se cumple, cerramos la posición.
{
m_trade.PositionClose(m_position.Ticket());
DeleteOrders(ORDER_TYPE_SELL_STOP);
}
Prueba en EURUSD, H1, desde 2016.06.01 hasta 2016.12.21:
