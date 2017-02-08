Se colocan dos órdenes pendientes (BuyStop y SellStop) especificando el plazo de expiración.

Autor de la idea — John Smith, autor del código mq5 — barabashkakvn .

Inicio de trabajo.

Colocación de dos órdenes pendientes:





Luego, contamos con que en el trabajo hay sólo una posición, si por alguna razón se abren dos posiciones, eliminamos las dos:



if (total> 1 )

{

if (count_buy> 1 || count_sell> 1 || count_buy+count_sell> 1 )

{

CloseAllPositions();

return ;

}

}

Gestión de la posición abierta.

Primero, comprobamos el alcance del beneficio mínimo, y al mismo, el tamaño de la barra №1 debe ser inferior al valor «estabilzación de los puntos». Si la condición ha sido cumplida, cerramos y salimos.

if (m_position.Profit()>MinProfit && MathAbs ( iClose ( 1 )- iOpen ( 1 ))<=ExtStabilization)

{

m_trade.PositionClose(m_position.Ticket());

DeleteOrders( ORDER_TYPE_SELL_STOP );

return ;

}

La segunda comprobación es la comprobación simultánea del alcance del beneficio o pérdida absoluta. Si la condición se cumple, cerramos la posición.

if (m_position.Profit()>=AbsoluteFixation || m_position.Profit()<=-AbsoluteFixation)

{

m_trade.PositionClose(m_position.Ticket());

DeleteOrders( ORDER_TYPE_SELL_STOP );

}

Prueba en EURUSD, H1, desde 2016.06.01 hasta 2016.12.21: