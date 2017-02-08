CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Facebook!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Asesores Expertos

Autotrade - Asesor Experto para MetaTrader 5

Scriptor | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Publicado por:
Vladimir Karputov
Visualizaciones:
1666
Ranking:
(25)
Publicado:
Actualizado:
Autotrade.mq5 (20.44 KB) ver
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

Se colocan dos órdenes pendientes (BuyStop y SellStop) especificando el plazo de expiración.

Autor de la idea —  John Smith,  autor del código mq5 —  barabashkakvn .

Inicio de trabajo. 

Colocación de dos órdenes pendientes:

Autotrade start

Luego, contamos con que en el trabajo hay sólo una posición, si por alguna razón se abren dos posiciones, eliminamos las dos:

//--- ahora se realiza el control: en el trabajo puede haber sólo una posición
   if(total>1)
     {
      if(count_buy>1 || count_sell>1 || count_buy+count_sell>1)
        {
         CloseAllPositions(); // cerramos todas las posiciones porque algo ha fallado
         return;              // salimos
        }
     }

Gestión de la posición abierta.

Primero, comprobamos el alcance del beneficio mínimo, y al mismo, el tamaño de la barra №1 debe ser inferior al valor «estabilzación de los puntos». Si la condición ha sido cumplida, cerramos y salimos.

               if(m_position.Profit()>MinProfit && MathAbs(iClose(1)-iOpen(1))<=ExtStabilization)
                 {
                  m_trade.PositionClose(m_position.Ticket());
                  DeleteOrders(ORDER_TYPE_SELL_STOP);
                  return;
                 }

La segunda comprobación es la comprobación simultánea del alcance del beneficio o pérdida absoluta. Si la condición se cumple, cerramos la posición.

               if(m_position.Profit()>=AbsoluteFixation || m_position.Profit()<=-AbsoluteFixation)
                 {
                  m_trade.PositionClose(m_position.Ticket());
                  DeleteOrders(ORDER_TYPE_SELL_STOP);
                 }

Prueba en EURUSD, H1, desde 2016.06.01 hasta 2016.12.21:

Autotrade test 

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/17246

2MA_4Level 2MA_4Level

En el trabajo del Asesor Experto se utilizan los valores de dos iMA (Moving Average, MA).

Altarius RSI Stohastic Altarius RSI Stohastic

Utiliza dos indicadores iStochastic (Stochastic Oscillator) y un iRSI (RSI, Relative Strength Index). Calcula el tamaño del lote basándose en el análisis de las transacciones cerradas.

BIG DOG BIG DOG

El Asesor Experto coloca las órdenes pendientes BUY_STOP y SELL_STOP.

Reconstruction of positions Reconstruction of positions

Ejemplo de trabajo con el historial de trading en las cuentas Hedge — reconstrucción de posiciones.