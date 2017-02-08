Pon "Me gusta" y sigue las noticias
2MA_4Level - Asesor Experto para MetaTrader 5
- Publicado por:
- Vladimir Karputov
- Visualizaciones:
- 1047
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
Se utilizan los valores de dos iMA (Moving Average, MA).
Autor de la idea — Iurii Tokman, autor del código mq5 — barabashkakvn .
Principio del trabajo:
2 SMA — rápida y lenta. El período del promedio (averaging period) de la media rápida es siempre menor que el período del promedio de la lenta.
Además, hay los siguientes niveles:
+ 250 puntos por Y
+ 500 puntos por Y
- 250 puntos por Y
- 500 puntos por Y
Resultados:
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/17239
