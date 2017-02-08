CodeBaseSecciones
Asesores Expertos

2MA_4Level - Asesor Experto para MetaTrader 5

Vladimir Karputov
1047
(23)
2MA_4Level.mq5 (25.5 KB) ver
Se utilizan los valores de dos iMA (Moving Average, MA).

Autor de la idea —  Iurii Tokman,  autor del código mq5 —  barabashkakvn  .

Principio del trabajo:

2 SMA — rápida y lenta. El período del promedio (averaging period) de la media rápida es siempre menor que el período del promedio de la lenta.

Además, hay los siguientes niveles:

+ 250 puntos por Y

+ 500 puntos por Y

- 250 puntos por Y

- 500 puntos por Y

Resultados:

2MA_4Level tester 

