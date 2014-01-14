CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Telegram!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Indicadores

Índice Didi - indicador para MetaTrader 5

Rudinei Felipetto | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
2168
Ranking:
(101)
Publicado:
Actualizado:
DidiIndex.mq5 (10.11 KB) ver
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

Autor:

Odir Aguiar (Didi).

Indicador basado en Medias Móviles desarrollado por el analista brasileño Odir Aguiar (Didi). Este indicador es conocido por las famosas agujas Didi que permiten la visualización de los puntos de inversión.

El concepto es muy sencillo; cuando el trader inserta en su pantalla tres medias móviles de periodos 3 (corta), 8 (media) y 20 (larga), aparece la formación del indicador, que trabaja en el eje central de la línea 0. Las agujas aparecen cuando la intersección de los promedios se acerca a la línea 0.

Índice Didi

Recomendaciones:

  • Este indicador funciona mejor en los activos financieros de alta liquidez.

Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/1725

Trinity-Impulse Trinity-Impulse

El indicador Trinity-Impulse muestra entradas al mercado y periodos laterales.

Adaptive to TF SMA Adaptive to TF SMA

SMA adaptable al marco de tiempo.

VGridLine_Intraday X3 VGridLine_Intraday X3

Cuadrícula temporal vertical en intervalos de tres horas.

PriceAlert PriceAlert

El indicador muestra la línea horizontal que permite establecer el nivel de la señal de activación.