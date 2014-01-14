Índice Didi

Autor:



Odir Aguiar (Didi).

Indicador basado en Medias Móviles desarrollado por el analista brasileño Odir Aguiar (Didi). Este indicador es conocido por las famosas agujas Didi que permiten la visualización de los puntos de inversión.

El concepto es muy sencillo; cuando el trader inserta en su pantalla tres medias móviles de periodos 3 (corta), 8 (media) y 20 (larga), aparece la formación del indicador, que trabaja en el eje central de la línea 0. Las agujas aparecen cuando la intersección de los promedios se acerca a la línea 0.

Recomendaciones: