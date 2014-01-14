Didi Index

Autor Real:

Odir Aguiar

Indicador desenvolvido pelo brasileiro e analista Odir Aguiar (Didi), consiste em "Médias Móveis", conhecido famosamente como "agulhas Didi", onde permite a visualização de pontos de reversão.

O conceito é muito simples, quando você insere 3 Médias Móveis em exibição, um período igual a 3, um igual a 8 e outro igual a 20, surge então a formação do indicador que trabalha em eixo ou centro de linha igual a 0 (zero). É necessário ocorrer a intersecção das médias móveis ao se aproximarem da linha 0.

Recomendações: