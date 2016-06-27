CodeBaseKategorien
Didi Index - Indikator für den MetaTrader 5
Didi Index - Indikator für den MetaTrader 5

Rudinei Felipetto
DidiIndex.mq5
Wirklicher Autor:

Odir Aguiar (Didi).

Der Indikator wurde vom brasilianischen Analysten Odir Aguiar (Didi) entwickelt, bestehend aus "Gleitenden Durchschnitten" und bekannt als Didis Nadel, die die Visualisierung der Umkehrpunkte erlaubt.

Das Konzept ist sehr einfach, starten Sie 3 gleitende Durchschnitte auf dem Chart, einer mit drei Perioden, einer mit 8 und der letzte mit 20, und damit wird jetzt der Indikator gebildet, der auf der Achse 1 arbeitet. Die Nadel erscheint, wenn es ein Kreuzen der Durchschnitte nahe der Linie 1 gibt.

Didi Index

Empfehlungen:

  • Der Indikator funktioniert am besten mit Symbolen höherer Liquidität.

Aktualisiert von Alain Verleyen

Revidiert und bearbeitet, um besser zu arbeiten.

IndicatorSetInteger(INDICATOR_DIGITS,4);

Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/1725

