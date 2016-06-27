Didi Index

Wirklicher Autor:

Odir Aguiar (Didi).

Der Indikator wurde vom brasilianischen Analysten Odir Aguiar (Didi) entwickelt, bestehend aus "Gleitenden Durchschnitten" und bekannt als Didis Nadel, die die Visualisierung der Umkehrpunkte erlaubt.

Das Konzept ist sehr einfach, starten Sie 3 gleitende Durchschnitte auf dem Chart, einer mit drei Perioden, einer mit 8 und der letzte mit 20, und damit wird jetzt der Indikator gebildet, der auf der Achse 1 arbeitet. Die Nadel erscheint, wenn es ein Kreuzen der Durchschnitte nahe der Linie 1 gibt.

Empfehlungen:

Der Indikator funktioniert am besten mit Symbolen höherer Liquidität.

Aktualisiert von Alain Verleyen

Revidiert und bearbeitet, um besser zu arbeiten.