Adaptive to TF SMA - indicador para MetaTrader 5

Gennadiy Stanilevych
Visualizaciones:
1304
Ranking:
(25)
Publicado:
Actualizado:
Si el trader abre el gráfico MN1, el indicador configura automáticamente el período, asignándole el valor 12, comparando el precio actual con el precio promedio anual calculado con las de barras de un año. Si el trader abre W1, la MA se configurará automáticamente con el período 52, número que se corresponde con las barras semanales de un año.

El indicador calculará el periodo basándose en las barras diarias de un mes. Los marcos de tiempo inferiores a un día se configuran con respecto a semanas. Los períodos inferiores a una hora estarán en relación a un día.

Así, de este modo, el trader no tiene que ir seleccionando períodos de medias móviles en distintos marcos de tiempo.

Interpretación del indicador:

  • Si el precio actual del instrumento financiero es superior a la media móvil hay que comprar; en caso contrario, si está por debajo de la MA hay que vender.

Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/1715

