CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Facebook!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Indicadores

VGridLine_Intraday X3 - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
Visualizaciones:
1059
Ranking:
(16)
Publicado:
Actualizado:
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

El indicador muestra una cuadrícula temporal vertical en intervalos de tres horas en gráficos intradía con periodicidad no superior a H3. El indicador no se muestra en H2.

VGridLine Intraday X3

 Parámetros de entrada del indicador:

//+----------------------------------------------+ 
//| Parámetros de entrada del indicador          |
//+----------------------------------------------+ 
//---- ajustes generales
input string LinesSirname="VGridLine_Intraday_X3"; // Nombre de la línea
input uint WeeklyTotal=4;                       // Cantidad de semanas en el historial para la indexación
input uint FutureTotal=1;                       // Cantidad de líneas en el futuro para la indexación

//---- ajustes de barras semanales
input color Line_Color_W=Gold;         // color de línea semanal
input STYLE Line_Style_W=SOLID_;      // estilo de línea semanal
input ENUM_WIDTH Line_Width_W=w_5;    // ancho de línea semanal
input bool SetBackground_W=true;       // visualización del fondo para línea semanal
input uint FutureTotal_W=1;            // Cantidad de líneas en historial futuro vacío

//---- ajustes para barras diarias
input color Line_Color_D=Red;          // color de línea diaria
input STYLE Line_Style_D=SOLID_;      // estilo de línea diaria
input ENUM_WIDTH Line_Width_D=w_5;    // ancho de línea diaria
input bool SetBackground_D=true;       // visualización del fondo para línea diaria

//---- ajustes para barras intradía (3 horas)
input color Line_Color_D1=Gray;         // color línea 3 horas
input STYLE Line_Style_D1=DASHDOTDOT_; // estilo línea 3 horas
input ENUM_WIDTH Line_Width_D1=w_1;    // ancho línea 3 horas
input bool SetBackground_D1=true;       // visualización del fondo para línea 3 horas

 //---- ajustes para barras intradía (6 horas)
input color Line_Color_D2=Gray;         // color línea 6 horas
input STYLE Line_Style_D2=SOLID_;      // estilo línea 6 horas
input ENUM_WIDTH Line_Width_D2=w_2;    // ancho línea 6 horas
input bool SetBackground_D2=true;        // visualización del fondo para línea 6 horas


/---- ajustes para barras intradía (9 horas)
input color Line_Color_D3=Gray;         // color línea 9 horas
input STYLE Line_Style_D3=DASHDOTDOT_; // estilo línea 9 horas
input ENUM_WIDTH Line_Width_D3=w_1;    // ancho línea 9 horas
input bool SetBackground_D3=true;       // visualización del fondo para línea 9 horas

//---- ajustes para barras intradía (12 horas)
input color Line_Color_D4=Magenta;     // color línea 12 horas
input STYLE Line_Style_D4=SOLID_;     // estilo línea 12 horas
input ENUM_WIDTH Line_Width_D4=w_2;   // ancho línea 12 horas
input bool SetBackground_D4=true;      // visualización del fondo para línea 12 horas

//---- ajustes para barras intradía (15 horas)
input color Line_Color_D5=Gray;         // color línea 15 horas
input STYLE Line_Style_D5=DASHDOTDOT_; // estilo línea 15 horas
input ENUM_WIDTH Line_Width_D5=w_1;    // ancho línea 15 horas
input bool SetBackground_D5=true;       // visualización del fondo para línea 15 horas

//---- ajustes para barras intradía (18 horas)
input color Line_Color_D6=Blue;        // color línea 18 horas
input STYLE Line_Style_D6=SOLID_;     // estilo línea 18 horas
input ENUM_WIDTH Line_Width_D6=w_2;   // ancho línea 18 horas
input bool SetBackground_D6=true;      // visualización del fondo para línea 18 horas

//---- ajustes para barras intradía (21 horas)
input color Line_Color_D7=Gray;         // color línea 21 horas
input STYLE Line_Style_D7=DASHDOTDOT_; // estilo línea 21 horas
input ENUM_WIDTH Line_Width_D7=w_1;    // ancho línea 21 horas
input bool SetBackground_D7=true;       // visualización del fondo para línea 21 horas

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/621

Índice Didi Índice Didi

Código fuente MQL5 del Índice Didi.

Trinity-Impulse Trinity-Impulse

El indicador Trinity-Impulse muestra entradas al mercado y periodos laterales.

PriceAlert PriceAlert

El indicador muestra la línea horizontal que permite establecer el nivel de la señal de activación.

VGridLine_Intraday X8 VGridLine_Intraday X8

Cuadrícula temporal vertical en intervalos de ocho horas.