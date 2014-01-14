Mira cómo descargar robots gratis
VGridLine_Intraday X3 - indicador para MetaTrader 5
El indicador muestra una cuadrícula temporal vertical en intervalos de tres horas en gráficos intradía con periodicidad no superior a H3. El indicador no se muestra en H2.
Parámetros de entrada del indicador:
//+----------------------------------------------+ //| Parámetros de entrada del indicador | //+----------------------------------------------+ //---- ajustes generales input string LinesSirname="VGridLine_Intraday_X3"; // Nombre de la línea input uint WeeklyTotal=4; // Cantidad de semanas en el historial para la indexación input uint FutureTotal=1; // Cantidad de líneas en el futuro para la indexación //---- ajustes de barras semanales input color Line_Color_W=Gold; // color de línea semanal input STYLE Line_Style_W=SOLID_; // estilo de línea semanal input ENUM_WIDTH Line_Width_W=w_5; // ancho de línea semanal input bool SetBackground_W=true; // visualización del fondo para línea semanal input uint FutureTotal_W=1; // Cantidad de líneas en historial futuro vacío //---- ajustes para barras diarias input color Line_Color_D=Red; // color de línea diaria input STYLE Line_Style_D=SOLID_; // estilo de línea diaria input ENUM_WIDTH Line_Width_D=w_5; // ancho de línea diaria input bool SetBackground_D=true; // visualización del fondo para línea diaria //---- ajustes para barras intradía (3 horas) input color Line_Color_D1=Gray; // color línea 3 horas input STYLE Line_Style_D1=DASHDOTDOT_; // estilo línea 3 horas input ENUM_WIDTH Line_Width_D1=w_1; // ancho línea 3 horas input bool SetBackground_D1=true; // visualización del fondo para línea 3 horas //---- ajustes para barras intradía (6 horas) input color Line_Color_D2=Gray; // color línea 6 horas input STYLE Line_Style_D2=SOLID_; // estilo línea 6 horas input ENUM_WIDTH Line_Width_D2=w_2; // ancho línea 6 horas input bool SetBackground_D2=true; // visualización del fondo para línea 6 horas /---- ajustes para barras intradía (9 horas) input color Line_Color_D3=Gray; // color línea 9 horas input STYLE Line_Style_D3=DASHDOTDOT_; // estilo línea 9 horas input ENUM_WIDTH Line_Width_D3=w_1; // ancho línea 9 horas input bool SetBackground_D3=true; // visualización del fondo para línea 9 horas //---- ajustes para barras intradía (12 horas) input color Line_Color_D4=Magenta; // color línea 12 horas input STYLE Line_Style_D4=SOLID_; // estilo línea 12 horas input ENUM_WIDTH Line_Width_D4=w_2; // ancho línea 12 horas input bool SetBackground_D4=true; // visualización del fondo para línea 12 horas //---- ajustes para barras intradía (15 horas) input color Line_Color_D5=Gray; // color línea 15 horas input STYLE Line_Style_D5=DASHDOTDOT_; // estilo línea 15 horas input ENUM_WIDTH Line_Width_D5=w_1; // ancho línea 15 horas input bool SetBackground_D5=true; // visualización del fondo para línea 15 horas //---- ajustes para barras intradía (18 horas) input color Line_Color_D6=Blue; // color línea 18 horas input STYLE Line_Style_D6=SOLID_; // estilo línea 18 horas input ENUM_WIDTH Line_Width_D6=w_2; // ancho línea 18 horas input bool SetBackground_D6=true; // visualización del fondo para línea 18 horas //---- ajustes para barras intradía (21 horas) input color Line_Color_D7=Gray; // color línea 21 horas input STYLE Line_Style_D7=DASHDOTDOT_; // estilo línea 21 horas input ENUM_WIDTH Line_Width_D7=w_1; // ancho línea 21 horas input bool SetBackground_D7=true; // visualización del fondo para línea 21 horas
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/621
