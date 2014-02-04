Реальный автор:

Odir Aguiar (Didi).

Индикатор состоит из скользящих средних и известен как иглы Didi. Он разработан бразильским аналитиком Odir Aguiar (Didi). Особенность игл состоит в том, что они позволяют визуализировать точки разварота.

Концепция индикатора очень проста, когда вы выводите 3 скользящих средних на график (первая с периодом 3, вторая с периодом 8 и третья с периодом 20), то формируется индикатор, который работает на оси или на нулевой линии. Иглы возникают, когда пересечение средних ближе всего к линии 0.

Изображение:

Рекомендации:

Индикатор работает лучше всего с активами высокой ликвидности.

Индикатор обновлен для работы на любых таймфреймах.

