实际作者:
Odir Aguiar (Didi).
指标由 Brazilian 和分析师 Odir Aguiar (Didi) 开发, 以 "均线" 组成, 著名的 Didi 针, 能够可视化逆转点。
其概念很简单, 当您在显示中插入三条均线, 一条周期 3, 一条 8 并且另一条 20, 则出现形成围绕轴线或中心线 0 的指标。当均线交汇且与 0 线十分接近时针形出现。
推荐:
- 该指标最好用于流动性较高的资产。
由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/1725
