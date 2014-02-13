代码库部分
请观看如何免费下载自动交易
请在Telegram上找到我们！
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
到包裹
指标

Didi 指数 - MetaTrader 5脚本

Rudinei Felipetto | Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português
显示:
2630
等级:
(101)
已发布:
已更新:
DidiIndex.mq5 (10.11 KB) 预览
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
MQL5自由职业者 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务

实际作者:

Odir Aguiar (Didi).

指标由 Brazilian 和分析师 Odir Aguiar (Didi) 开发, 以 "均线" 组成, 著名的 Didi 针, 能够可视化逆转点。

其概念很简单, 当您在显示中插入三条均线, 一条周期 3, 一条 8 并且另一条 20, 则出现形成围绕轴线或中心线 0 的指标。当均线交汇且与 0 线十分接近时针形出现。

Didi 指数

推荐:

  • 该指标最好用于流动性较高的资产。

由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/1725

一款 WPR 基础上的尾随止停模块 一款 WPR 基础上的尾随止停模块

一款止停模块, 基于 WPR 指标的长短线止损位

CandleCountdown CandleCountdown

显示距蜡烛条收盘的剩余时间

InverseReaction InverseReaction

该指标的思路是基于, 不同寻常的价格变动将会通过逆反应来进行调整。

范围比率 范围比率

一款短线交易指标, 它可以用作平仓信号或作为入场滤波器。