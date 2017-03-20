CodeBaseKategorien
Expert Advisors

Autotrade - Experte für den MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov
Ansichten:
1583
Rating:
(25)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
Autotrade.mq5 (20.44 KB) ansehen
Es werden zwei Pending Order (BuyStop und SellStop) mit der angegebenen Zeit des Ablaufes gestellt.

Der Autor der Idee — John SmithDer Autor des Codes mq5 — barabashkakvn.  

Der Arbeitsanfang. 

Die Setzung zwei Pending Order:

Autotrade start

Weiter berechnen wir, dass es nur eine Position im Betrieb ist — wenn aus irgendwelchen Gründen zwei Positionen geöffnet werden, löschen wir sie beide:

//--- und jetzt die Kontrolle: im Betrieb kann nur eine Position sein
   if(total>1)
     {
      if(count_buy>1 || count_sell>1 || count_buy+count_sell>1)
        {
         CloseAllPositions(); // wir schließen alle Positionen, denn irgendwas ging schief
         return;              // Verlassen
        }
     }

Die Steuerung der geöffneten Positionen.

Erstens prüfen wir es auf die Erfüllung des minimalen Gewinnes, und gleichzeitig muss der Umfang der Bar №1 weniger als der Wert "der Stabilisierung der Punkte" sein. Wenn die Bedingung erfüllt ist, dann schließen wir es und verlassen.

               if(m_position.Profit()>MinProfit && MathAbs(iClose(1)-iOpen(1))<=ExtStabilization)
                 {
                  m_trade.PositionClose(m_position.Ticket());
                  DeleteOrders(ORDER_TYPE_SELL_STOP);
                  return;
                 }

Die zweite Überprüfung ist die gleichzeitig Überprüfung auf die Erfüllung des absoluten Gewinnes oder des Verlustes. Bei der Erfüllung der Bedingung schließen wir die Position.

               if(m_position.Profit()>=AbsoluteFixation || m_position.Profit()<=-AbsoluteFixation)
                 {
                  m_trade.PositionClose(m_position.Ticket());
                  DeleteOrders(ORDER_TYPE_SELL_STOP);
                 }

Die Ergebnisse am EURUSD,H1 von 2016.06.01 bis 2016.12.21:

Autotrade test 

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/17246

