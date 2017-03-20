und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
Autotrade - Experte für den MetaTrader 5
- Veröffentlicht:
- Vladimir Karputov
- Ansichten:
- 1583
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Aktualisiert:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Es werden zwei Pending Order (BuyStop und SellStop) mit der angegebenen Zeit des Ablaufes gestellt.
Der Autor der Idee — John Smith, Der Autor des Codes mq5 — barabashkakvn.
Der Arbeitsanfang.
Die Setzung zwei Pending Order:
Weiter berechnen wir, dass es nur eine Position im Betrieb ist — wenn aus irgendwelchen Gründen zwei Positionen geöffnet werden, löschen wir sie beide:
if(total>1)
{
if(count_buy>1 || count_sell>1 || count_buy+count_sell>1)
{
CloseAllPositions(); // wir schließen alle Positionen, denn irgendwas ging schief
return; // Verlassen
}
}
Die Steuerung der geöffneten Positionen.
Erstens prüfen wir es auf die Erfüllung des minimalen Gewinnes, und gleichzeitig muss der Umfang der Bar №1 weniger als der Wert "der Stabilisierung der Punkte" sein. Wenn die Bedingung erfüllt ist, dann schließen wir es und verlassen.
{
m_trade.PositionClose(m_position.Ticket());
DeleteOrders(ORDER_TYPE_SELL_STOP);
return;
}
Die zweite Überprüfung ist die gleichzeitig Überprüfung auf die Erfüllung des absoluten Gewinnes oder des Verlustes. Bei der Erfüllung der Bedingung schließen wir die Position.
{
m_trade.PositionClose(m_position.Ticket());
DeleteOrders(ORDER_TYPE_SELL_STOP);
}
Die Ergebnisse am EURUSD,H1 von 2016.06.01 bis 2016.12.21:
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/17246
In der Arbeit des EAs werden die Werte zwei iMA (Moving Average, MA) verwendet.Altarius RSI Stohastic
Das verwendet zwei Indikatoren iStochastic (Stochastic Oscillator) und einen iRSI (RSI, Relative Strength Index). Er rechnet den Umfang des Lotes ausgehend von der Analyse der geschlossenen Geschäfte aus.
Der EA setzt die Pending Stop-Order BUY_STOP und SELL_STOP.Reconstruction of positions
Das Arbeitsbeispiel mit der Handelshistory auf Hedge-Kontos — die Rekonstruktion der Positionen.