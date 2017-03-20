Es werden zwei Pending Order (BuyStop und SellStop) mit der angegebenen Zeit des Ablaufes gestellt.

Der Autor der Idee — John Smith, Der Autor des Codes mq5 — barabashkakvn.

Der Arbeitsanfang.

Die Setzung zwei Pending Order:





Weiter berechnen wir, dass es nur eine Position im Betrieb ist — wenn aus irgendwelchen Gründen zwei Positionen geöffnet werden, löschen wir sie beide:



if (total> 1 )

{

if (count_buy> 1 || count_sell> 1 || count_buy+count_sell> 1 )

{

CloseAllPositions();

return ;

}

}

Die Steuerung der geöffneten Positionen.

Erstens prüfen wir es auf die Erfüllung des minimalen Gewinnes, und gleichzeitig muss der Umfang der Bar №1 weniger als der Wert "der Stabilisierung der Punkte" sein. Wenn die Bedingung erfüllt ist, dann schließen wir es und verlassen.

if (m_position.Profit()>MinProfit && MathAbs ( iClose ( 1 )- iOpen ( 1 ))<=ExtStabilization)

{

m_trade.PositionClose(m_position.Ticket());

DeleteOrders( ORDER_TYPE_SELL_STOP );

return ;

}

Die zweite Überprüfung ist die gleichzeitig Überprüfung auf die Erfüllung des absoluten Gewinnes oder des Verlustes. Bei der Erfüllung der Bedingung schließen wir die Position.

if (m_position.Profit()>=AbsoluteFixation || m_position.Profit()<=-AbsoluteFixation)

{

m_trade.PositionClose(m_position.Ticket());

DeleteOrders( ORDER_TYPE_SELL_STOP );

}

Die Ergebnisse am EURUSD,H1 von 2016.06.01 bis 2016.12.21: