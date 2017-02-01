CodeBaseSeções
Autotrade - expert para MetaTrader 5

Colocam-se duas ordens pendentes (BuyStop e SellStop) com tempo de expiração especificado.

Autor da ideia — John Smithautor do código mq5 — barabashkakvn.  

Introdução. 

Colocação de duas ordens pendentes:

Autotrade start

A seguir, esperamos que durante o trabalho só exista uma única posição, se, por qualquer motivo, surgirem duas posições abertas, removemo-as:

//--- agora o controle: durante o trabalho pode haver apenas uma única posição
   if(total>1)
     {
      if(count_buy>1 || count_sell>1 || count_buy+count_sell>1)
        {
         CloseAllPositions(); // fechamos todas as posições, uma vez que algo deu errado
         return;              // saimos
        }
     }

Gestão da posição aberta.

Primeiro, verificamos tanto que o lucro mínimo tenha sido obtido, quanto que o tamanho da barra №1 seja inferior ao valor da "estabilização de pontos". Se a condição for satisfeita, em seguida, fechamos e saímos.

               if(m_position.Profit()>MinProfit && MathAbs(iClose(1)-iOpen(1))<=ExtStabilization)
                 {
                  m_trade.PositionClose(m_position.Ticket());
                  DeleteOrders(ORDER_TYPE_SELL_STOP);
                  return;
                 }

A segunda verificação consiste na revisão do fato do lucro ou perda absoluta terem sido atingidos. Se a condição for satisfeita, fechamos a posição.

               if(m_position.Profit()>=AbsoluteFixation || m_position.Profit()<=-AbsoluteFixation)
                 {
                  m_trade.PositionClose(m_position.Ticket());
                  DeleteOrders(ORDER_TYPE_SELL_STOP);
                 }

Resultados em EURUSD,H1 de 2016.06.01 a 2016.12.21:

Autotrade test 

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/17246

