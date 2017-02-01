Participe de nossa página de fãs
Autotrade - expert para MetaTrader 5
Vladimir Karputov
- 1979
Colocam-se duas ordens pendentes (BuyStop e SellStop) com tempo de expiração especificado.
Autor da ideia — John Smith, autor do código mq5 — barabashkakvn.
Introdução.
Colocação de duas ordens pendentes:
A seguir, esperamos que durante o trabalho só exista uma única posição, se, por qualquer motivo, surgirem duas posições abertas, removemo-as:
if(total>1)
{
if(count_buy>1 || count_sell>1 || count_buy+count_sell>1)
{
CloseAllPositions(); // fechamos todas as posições, uma vez que algo deu errado
return; // saimos
}
}
Gestão da posição aberta.
Primeiro, verificamos tanto que o lucro mínimo tenha sido obtido, quanto que o tamanho da barra №1 seja inferior ao valor da "estabilização de pontos". Se a condição for satisfeita, em seguida, fechamos e saímos.
{
m_trade.PositionClose(m_position.Ticket());
DeleteOrders(ORDER_TYPE_SELL_STOP);
return;
}
A segunda verificação consiste na revisão do fato do lucro ou perda absoluta terem sido atingidos. Se a condição for satisfeita, fechamos a posição.
{
m_trade.PositionClose(m_position.Ticket());
DeleteOrders(ORDER_TYPE_SELL_STOP);
}
Resultados em EURUSD,H1 de 2016.06.01 a 2016.12.21:
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/17246
