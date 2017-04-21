使用指定的过期时间设置两个挂单 (止损买入和止损卖出)。

思路的作者 — John Smith, MQL5 代码的作者 — barabashkakvn.

运行开始

设置两个挂单:





然后我们就期待有一个仓位会有操作 - 如果因为某些原因两个仓位都建立了，它们两个都应该要被删除:



if (total> 1 )

{

if (count_buy> 1 || count_sell> 1 || count_buy+count_sell> 1 )

{

CloseAllPositions();

return ;

}

}

管理建立的仓位。

首先，我们检查是否达到了最小利润，同时，柱1的大小必须小于"稳定的点数". 如果条件符合，关闭仓位并且退出。

if (m_position.Profit()>MinProfit && MathAbs ( iClose ( 1 )- iOpen ( 1 ))<=ExtStabilization)

{

m_trade.PositionClose(m_position.Ticket());

DeleteOrders( ORDER_TYPE_SELL_STOP );

return ;

}

第二项检查 — 同时检查利润或亏损是否到达。如果条件符合，关闭仓位。

if (m_position.Profit()>=AbsoluteFixation || m_position.Profit()<=-AbsoluteFixation)

{

m_trade.PositionClose(m_position.Ticket());

DeleteOrders( ORDER_TYPE_SELL_STOP );

}

在 EURUSD, H1 从 2016.06.01 到 2016.12.21 的测试结果: