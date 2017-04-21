代码库部分
EA

Autotrade - MetaTrader 5EA

使用指定的过期时间设置两个挂单 (止损买入和止损卖出)。

思路的作者 — John SmithMQL5 代码的作者 — barabashkakvn.  

运行开始 

设置两个挂单:

Autotrade 开始

然后我们就期待有一个仓位会有操作 - 如果因为某些原因两个仓位都建立了，它们两个都应该要被删除:

//--- 控制: EA 必须同时只有一个仓位
   if(total>1)
     {
      if(count_buy>1 || count_sell>1 || count_buy+count_sell>1)
        {
         CloseAllPositions(); // 如果出错就关闭所有仓位
         return;              // 退出
        }
     }

管理建立的仓位。

首先，我们检查是否达到了最小利润，同时，柱1的大小必须小于"稳定的点数". 如果条件符合，关闭仓位并且退出。

               if(m_position.Profit()>MinProfit && MathAbs(iClose(1)-iOpen(1))<=ExtStabilization)
                 {
                  m_trade.PositionClose(m_position.Ticket());
                  DeleteOrders(ORDER_TYPE_SELL_STOP);
                  return;
                 }

第二项检查 — 同时检查利润或亏损是否到达。如果条件符合，关闭仓位。

               if(m_position.Profit()>=AbsoluteFixation || m_position.Profit()<=-AbsoluteFixation)
                 {
                  m_trade.PositionClose(m_position.Ticket());
                  DeleteOrders(ORDER_TYPE_SELL_STOP);
                 }

在 EURUSD, H1 从 2016.06.01 到 2016.12.21 的测试结果:

Autotrade 测试 

