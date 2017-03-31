コードベースセクション
ポケットに対して
エキスパート

Autotrade - MetaTrader 5のためのエキスパート

発行者:
Vladimir Karputov
ビュー:
934
評価:
(25)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
指定された有効期限を持つ未決注文（買い逆指値注文と売り逆指値注文）が出されます。

アイディアの著者 — John SmithMQL5コ―ドの著者 — barabashkakvn  

操作の開始 

2つの未決注文を出す：

Autotradeの開始

1ポジションのみでの動作が期待されます。何らかの理由で2ポジションが開かれた場合は両方ともが削除される必要があります。

//--- コントロール：EAは1ポジションのみで同時に動作する必要がある
   if(total>1)
     {
      if(count_buy>1 || count_sell>1 || count_buy+count_sell>1)
        {
                  CloseAllPositions(); // 異常事態が発生したらすべてのポジションを決済する
         return;              // 終了
        }
     }

ポジション管理

まず、最低利益に達したかどうかを確認します。同時に、1バーのサイズは「stabilization of points（ポイントの安定化）」より小さくなければなりません。条件が満たされたら、ポジションを決済して終了します。

               if(m_position.Profit()>MinProfit && MathAbs(iClose(1)-iOpen(1))<=ExtStabilization)
                 {
                  m_trade.PositionClose(m_position.Ticket());
                  DeleteOrders(ORDER_TYPE_SELL_STOP);
                  return;
                 }

2番目のチェック — 絶対的な損益に達したかの確認を同時に行います。条件が満たされたら、ポジションを決済します。

               if(m_position.Profit()>=AbsoluteFixation || m_position.Profit()<=-AbsoluteFixation)
                 {
                  m_trade.PositionClose(m_position.Ticket());
                  DeleteOrders(ORDER_TYPE_SELL_STOP);
                 }

EURUSD H1の結果、2016.06.01から2016.12.21まで

Autotradeテスト 

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/17246

