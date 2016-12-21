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Autotrade - эксперт для MetaTrader 5
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Vladimir KarputovCreate a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
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Автор идеи: John Smith.
Автор MQL5-кода: barabashkakvn.
Выставляются два отложенных ордера (BuyStop и SellStop) с указанным временем истечения.
Начало работы
Выставление двух отложенных ордеров:
Далее рассчитываем, что в работе только одна позиция — если по каким-либо причинам будут открыты две позиции, удалим обе:
//--- а теперь контроль: в работе может быть только одна позиция if(total>1) { if(count_buy>1 || count_sell>1 || count_buy+count_sell>1) { CloseAllPositions(); // закрываем все позиции, так как что-то пошло не так return; // выходим } }
Управление открытой позицией
Сначала проверяем на достижение минимальной прибыли, и одновременно размер бара №1 должен быть меньше значения "стабилизация пунктов". Если условие выполнено, то закрываем и выходим.
if(m_position.Profit()>MinProfit && MathAbs(iClose(1)-iOpen(1))<=ExtStabilization) { m_trade.PositionClose(m_position.Ticket()); DeleteOrders(ORDER_TYPE_SELL_STOP); return; }
Вторая проверка — это одновременно проверка на достижение абсолютной прибыли или убытка. При выполнении условия закрываем позицию.
if(m_position.Profit()>=AbsoluteFixation || m_position.Profit()<=-AbsoluteFixation) { m_trade.PositionClose(m_position.Ticket()); DeleteOrders(ORDER_TYPE_SELL_STOP); }
Результаты на EURUSD,H1 с 2016.06.01 по 2016.12.21:
В работе советника используются значения двух iMA (Moving Average, MA).3D индикатор Moving Average
Демонстрация 3D визуализации.
Советник выставляет отложенные stop ордера BUY_STOP и SELL_STOP.SimpleTrade
Сравнение цен открытия нулевого и третьего бара.