Автор идеи: John Smith.

Автор MQL5-кода: barabashkakvn.

Выставляются два отложенных ордера (BuyStop и SellStop) с указанным временем истечения.





Начало работы

Выставление двух отложенных ордеров:

Далее рассчитываем, что в работе только одна позиция — если по каким-либо причинам будут открыты две позиции, удалим обе:

if (total> 1 ) { if (count_buy> 1 || count_sell> 1 || count_buy+count_sell> 1 ) { CloseAllPositions(); return ; } }





Управление открытой позицией

Сначала проверяем на достижение минимальной прибыли, и одновременно размер бара №1 должен быть меньше значения "стабилизация пунктов". Если условие выполнено, то закрываем и выходим.

if (m_position.Profit()>MinProfit && MathAbs ( iClose ( 1 )- iOpen ( 1 ))<=ExtStabilization) { m_trade.PositionClose(m_position.Ticket()); DeleteOrders( ORDER_TYPE_SELL_STOP ); return ; }

Вторая проверка — это одновременно проверка на достижение абсолютной прибыли или убытка. При выполнении условия закрываем позицию.

if (m_position.Profit()>=AbsoluteFixation || m_position.Profit()<=-AbsoluteFixation) { m_trade.PositionClose(m_position.Ticket()); DeleteOrders( ORDER_TYPE_SELL_STOP ); }

Результаты на EURUSD,H1 с 2016.06.01 по 2016.12.21: