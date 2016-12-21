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Autotrade - эксперт для MetaTrader 5

Scriptor | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Опубликовал:
Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
Create a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
3638
Рейтинг:
(25)
Опубликован:
Обновлен:
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Автор идеи: John Smith.

Автор MQL5-кода: barabashkakvn.

Выставляются два отложенных ордера (BuyStop и SellStop) с указанным временем истечения.


Начало работы

Выставление двух отложенных ордеров:

Autotrade start

Далее рассчитываем, что в работе только одна позиция — если по каким-либо причинам будут открыты две позиции, удалим обе:

//--- а теперь контроль: в работе может быть только одна позиция
 if(total>1)
 {
 if(count_buy>1 || count_sell>1 || count_buy+count_sell>1)
 {
 CloseAllPositions(); // закрываем все позиции, так как что-то пошло не так
 return; // выходим
 }
 }


Управление открытой позицией

Сначала проверяем на достижение минимальной прибыли, и одновременно размер бара №1 должен быть меньше значения "стабилизация пунктов". Если условие выполнено, то закрываем и выходим.

 if(m_position.Profit()>MinProfit && MathAbs(iClose(1)-iOpen(1))<=ExtStabilization)
 {
 m_trade.PositionClose(m_position.Ticket());
 DeleteOrders(ORDER_TYPE_SELL_STOP);
 return;
 }

Вторая проверка — это одновременно проверка на достижение абсолютной прибыли или убытка. При выполнении условия закрываем позицию.

 if(m_position.Profit()>=AbsoluteFixation || m_position.Profit()<=-AbsoluteFixation)
 {
 m_trade.PositionClose(m_position.Ticket());
 DeleteOrders(ORDER_TYPE_SELL_STOP);
 }

Результаты на EURUSD,H1 с 2016.06.01 по 2016.12.21:

Autotrade test

2MA_4Level 2MA_4Level

В работе советника используются значения двух iMA (Moving Average, MA).

3D индикатор Moving Average 3D индикатор Moving Average

Демонстрация 3D визуализации.

BIG DOG BIG DOG

Советник выставляет отложенные stop ордера BUY_STOP и SELL_STOP.

SimpleTrade SimpleTrade

Сравнение цен открытия нулевого и третьего бара.