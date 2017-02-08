CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Facebook!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Asesores Expertos

Altarius RSI Stohastic - Asesor Experto para MetaTrader 5

Altarius | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Publicado por:
Vladimir Karputov
Visualizaciones:
971
Ranking:
(17)
Publicado:
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

Este Asesor Experto utiliza dos indicadores iStochastic (Stochastic Oscillator) y un iRSI (RSI, Relative Strength Index).

Autor de la idea —  cxa,  autor del código mq5 —  barabashkakvn .

Calcula el tamaño del lote basándose en el análisis de las transacciones cerradas:

//+------------------------------------------------------------------+
//| Cálculo del tamaño óptimo del lote                                 |
//+------------------------------------------------------------------+
double LotsOptimized()
  {
   double lot=Lots;
   int    losses=0;                  // number of losses deals without a break
//--- select lot size
   lot=NormalizeDouble(m_account.FreeMargin()*MaximumRisk/1000.0,2);
//--- calcuulate number of losses orders without a break
   if(DecreaseFactor>0)
     {
      //--- request trade history
      HistorySelect(TimeCurrent()-86400,TimeCurrent()+86400);
      //---
      uint     total=HistoryDealsTotal();
      //--- for all deals
      for(uint i=0;i<total;i++)
        {
         if(!m_deal.SelectByIndex(i))
           {
            Print("Error in history!");
            break;
           }
         if(m_deal.Symbol()!=Symbol() || m_deal.Entry()!=DEAL_ENTRY_OUT)
            continue;
         //---
         if(m_deal.Profit()>0)
            break;
         if(m_deal.Profit()<0)
            losses++;
        }
      if(losses>1)
         lot=NormalizeDouble(lot-lot*losses/DecreaseFactor,1);
     }
//--- return lot size
   if(lot<0.1)
      lot=0.1;
   return(lot);
  }

Resultados de las pruebas en EURUSD y USDJPY:

Altarius RSI Stohastic USDJPY, H1 

Altarius RSI Stohastic EURUSD,H1 

Altarius RSI Stohastic USDJPY,M15 

Altarius RSI Stohastic EURUSD,M15 

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/17236

gazonkos gazonkos

El EA trabaja en la búsqueda del impulso: iClose(t2)-iClose(t1).

SendClose SendClose

Este Asesor Experto abre o cierra las posiciones cuando se cruzan las líneas.

2MA_4Level 2MA_4Level

En el trabajo del Asesor Experto se utilizan los valores de dos iMA (Moving Average, MA).

Autotrade Autotrade

Este Asesor Experto coloca dos órdenes pendientes (BuyStop y SellStop) especificando el plazo de expiración.