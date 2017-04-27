SI de Cutler

RSI de Eilers suavizado

RSI de Harris

RSI rápido

RSI



RSX

RSI lento

Esta es una versión "corregida" de RSI. Se pueden calcular los 7 tipos convencionales de RSI:

Usted puede activar o desactivar la "corrección", estableciendo su periodo. También están disponibles 4 tipos de condiciones de cambio de color/tendencia/estado del mercado. El indicador es similar al "RSI paso a paso", pero no se deben confundir. Estamos ante códigos completamente diferentes. Como es habitual, podemos activar o desactivar la "corrección" o seleccionar el criterio de "tendencia" o mercado de sobreventa/sobrecompra, basándonos:



en el cambio de la inclinación

en el cruce del nivel externo

en el cruce del nivel medio ("falsa línea cero")

o en el cruce del valor de RSI original (en este caso RSI se usa como una especie de línea de señal).

Recomiendo experimentar con los parámetros convencionales.









