Corr RSI - indicador para MetaTrader 5
Usted puede activar o desactivar la "corrección", estableciendo su periodo. También están disponibles 4 tipos de condiciones de cambio de color/tendencia/estado del mercado. El indicador es similar al "RSI paso a paso", pero no se deben confundir. Estamos ante códigos completamente diferentes. Como es habitual, podemos activar o desactivar la "corrección" o seleccionar el criterio de "tendencia" o mercado de sobreventa/sobrecompra, basándonos:
- en el cambio de la inclinación
- en el cruce del nivel externo
- en el cruce del nivel medio ("falsa línea cero")
- o en el cruce del valor de RSI original (en este caso RSI se usa como una especie de línea de señal).
Recomiendo experimentar con los parámetros convencionales.
Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/17243
