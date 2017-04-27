CodeBaseSecciones
Indicadores

Corr RSI - indicador para MetaTrader 5

Mladen Rakic | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
1094
Ranking:
(26)
Publicado:
Corr_RSI.mq5 (34.66 KB) ver
Descargar ZIP
Esta es una versión "corregida" de RSI. Se pueden calcular los 7 tipos convencionales de RSI:
  • SI de Cutler
  • RSI de Eilers suavizado
  • RSI de Harris
  • RSI rápido
  • RSI
  • RSX
  • RSI lento

Usted puede activar o desactivar la "corrección", estableciendo su periodo. También están disponibles 4 tipos de condiciones de cambio de color/tendencia/estado del mercado. El indicador es similar al "RSI paso a paso", pero no se deben confundir. Estamos ante códigos completamente diferentes. Como es habitual, podemos activar o desactivar la "corrección" o seleccionar el criterio de "tendencia" o mercado de sobreventa/sobrecompra, basándonos:

  • en el cambio de la inclinación
  • en el cruce del nivel externo
  • en el cruce del nivel medio ("falsa línea cero")
  • o en el cruce del valor de RSI original (en este caso RSI se usa como una especie de línea de señal).

Recomiendo experimentar con los parámetros convencionales.



Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/17243

