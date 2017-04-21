请观看如何免费下载自动交易
这是 "修正" 版本的 RSI. 它可以计算常用的7种类型的 RSI :
您可以打开或者关闭 "修正" 功能 (使用 "修正" 周期数)。另外，还有4种类型的颜色/趋势/状态的改变，它与分步 rsi 类似，但是不应该与它混淆，它们是完全不同的指标，与通常一样，您可以打开和关闭"修正"功能，并且您可以选择"趋势"或者超买/超卖的标准，根据:
建议对常用参数做试验。以下实例是在更大尺度上的:
- Cuttler RSI
- Ehlers' 平滑 RSI
- Harris RSI
- 快速 RSI
- RSI
- RSX
- 慢速 RSI
- 当斜率改变
- 当外部水平线交叉
- 当中间水平线 ("假零线") 交叉
- 或者与原始 rsi 数值交叉 (在这种情况下，rsi 作为一类信号线)
由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/17243
