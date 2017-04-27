Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
MACD ca - indicador para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 1654
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
Los niveles corregidos se convierten en buenos filtros, pero no deben ser confundidos con los filtros que ya que utilizamos. Los valores para el método de "corrección" son diferentes de los valores "filtrados".
Además, hay una serie de formas posibles de encontrar la "tendencia":
- en el cambio de la inclinación
- al cruzar la línea de cero
- o al cruzar los valores de la MACD original (en este caso MACD se usa como una especie de línea de señal).
Asimismo, usted podrá controlar si hace falta en general una corrección (al ajustar el periodo "corrección"), y cuando podrá usted obtener la representación de los valores de la MACD original.
Con algunos experimentos se puede lograr el filtrado adecuado, y de esta manera, tal vez, se le pueda conceder una nueva vida la vieja MACD.
Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/17242
Media que usa el método de "corrección" de Andreas Uhl.iCrosshairClickTarget
El indicador iCrosshairClickTarget para MetaTrader 5 es una versión mejorada del indicador, diseñada para la versión anterior de la plataforma.
Versión "corregida" de RSI.VWAP bands
Franjas de volumen ponderado.