Los niveles corregidos se convierten en buenos filtros, pero no deben ser confundidos con los filtros que ya que utilizamos. Los valores para el método de "corrección" son diferentes de los valores "filtrados".



Además, hay una serie de formas posibles de encontrar la "tendencia":

en el cambio de la inclinación

al cruzar la línea de cero

o al cruzar los valores de la MACD original (en este caso MACD se usa como una especie de línea de señal).

Asimismo, usted podrá controlar si hace falta en general una corrección (al ajustar el periodo "corrección"), y cuando podrá usted obtener la representación de los valores de la MACD original.

Con algunos experimentos se puede lograr el filtrado adecuado, y de esta manera, tal vez, se le pueda conceder una nueva vida la vieja MACD.



