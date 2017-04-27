Indicador Momentum ajustado.

Si el período de "corrección" se define en <0, entonces los niveles calculados serán los mismos que en Momentum.



En cualquier caso, la "corrección" se añade a Momentum con el fin de filtrar un gran número de señales falsas, que son características para este indicador.



El indicador de alerta ya está incluido. Las alertas se activan paralelamente con el cambio de color. Es posible seleccionar entre las siguientes opciones:

en el cruce del nivel externo

el cruce del nivel medio

en el cambio de la inclinación

en la intersección del nivel original de Momentum (entonces el valor 'correcto' será utilizado como una especie de línea de señal en comparación con el valor original).

Como es habitual, se recomienda experimentar con los parámetros.





