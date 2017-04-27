Se trata de un indicador similar a las franjas de Bollinger, pero utiliza el promedio ponderado por volumen como los valores centrales de las franjas.

Al usarlo, usted tendrá la oportunidad de utilizar el volumen real o el de tick para los cálculos (si para este símbolo o para un bróker están disponibles en general los volúmenes reales).

También puede elegir si calcular la desviación utilizando una muestra de corrección o sin ella.

Cada franja se puede activar o desactivar. Si el factor de desviación para cualquiera de las bandas está configurado en <=0, esto significa que no se calculará la franja.



