VWAP bands - indicador para MetaTrader 5

Mladen Rakic
Visualizaciones:
2178
Ranking:
(52)
Publicado:
Se trata de un indicador similar a las franjas de Bollinger, pero utiliza el promedio ponderado por volumen como los valores centrales de las franjas.

Al usarlo, usted tendrá la oportunidad de utilizar el volumen real o el de tick para los cálculos (si para este símbolo o para un bróker están disponibles en general los volúmenes reales).

También puede elegir si calcular la desviación utilizando una muestra de corrección o sin ella.

Cada franja se puede activar o desactivar. Si el factor de desviación para cualquiera de las bandas está configurado en <=0, esto significa que no se calculará la franja.


