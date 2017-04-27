Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
VWAP bands - indicador para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 2178
- Ranking:
-
- Publicado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
Se trata de un indicador similar a las franjas de Bollinger, pero utiliza el promedio ponderado por volumen como los valores centrales de las franjas.
Al usarlo, usted tendrá la oportunidad de utilizar el volumen real o el de tick para los cálculos (si para este símbolo o para un bróker están disponibles en general los volúmenes reales).
También puede elegir si calcular la desviación utilizando una muestra de corrección o sin ella.
Cada franja se puede activar o desactivar. Si el factor de desviación para cualquiera de las bandas está configurado en <=0, esto significa que no se calculará la franja.
Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/17247
Momentum "Ajustado".Corr velocity
Indicador Velocity "corregido" (Momentum suavizado).