Este indicador calcula los 4 tipos principales de medias con la opción de "corrección" del valor de la media.

Incluso teniendo en cuenta que a primera vista parece que el método Uhl tiene el mismo aspecto que la EMA adaptativa, gracias un procedimiento para los valores de corrección, este promedio da resultados muy cercanos al valor original cuando la corrección está inactiva (durante una fuerte volatilidad). Debido a esto, este indicador es adecuado para su uso en una amplia gama de valores (no solo promedio). Pero en estos casos, se utilizan medias móviles.



Los 4 tipos de media usadas son los tipos básicos habituales. La mejoría principal del código consiste en cómo se calcula el indicador y cómo este puede definir la tendencia.

Si el periodo de "corrección" < 0, no se produce la corrección (en este caso, el valor es casi el mismo que la media original).



Si el periodo de "corrección" es de 0 a 1, entonces se establece el mismo periodo de corrección que el de la media.

Si como periodo de corrección se establece >, este período de tiempo se utilizará para la corrección.

Este indicador tiene niveles flotantes (para añadir la conversión implícita a un oscilador, y hacer la definición de la tendencia más fácil). El color (y el estado de la tendencia) se pueden determinar sobre usando como base:

el cambio de inclinación

el cruce de los niveles externos

el cruce del nivel medio

el valor de la media original

Este indicador muestra también el valor de la media original. Si los valores ajustados y los originales se cruzan, su tipo de intersección determinará el estado de la tendencia. Por lo general, este es un buen indicador de tendencia y da pocas señales falsas, si no se elige un periodo demasiado rápido para la promediación (los periodos cortos en todo caso darán lugar al filtrado de ruido en lugar del filtrado del precio), por lo que aconsejaría ceñirse a un cierto compromiso a la hora de seleccionar el periodo. Los periodos de promedio normales, que se utilizan por lo general, trabajan con este indicador es muy bien.

El resto de las opciones añadidas, las estándar (marco temporal múltiple, alertas), también se explican claramente en los comentarios al código, por lo que el uso de este indicador no debe ser difícil.

Un ejemplo de uso del "periodo largo" se muestra en el ejemplo siguiente.





