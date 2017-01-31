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Corr RSI - индикатор для MetaTrader 5
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Это "скорректированная" версия RSI. Могут быть рассчитаны обычные 7 типов RSI :
Вы можете включить или выключить "коррекцию" путем выставления ее периода. Также доступны 4 типа изменения цвета/тренда/состояния рынка. Индикатор схож с "шаговым RSI", но их нельзя путать. Все же это совершенно разные коды. Как обычно, вы можете выключить или включить "коррекцию" или выбрать критерий "тренда" или перепроданности/перекуплености рынка, основываясь:
Я советую поэкспериментировать с обычными параметрами.
- SI Каттлера
- Сглаженный RSI Эйлерса
- RSI Гарриса
- Быстрый RSI
- RSI
- RSX
- Медленный RSI
Вы можете включить или выключить "коррекцию" путем выставления ее периода. Также доступны 4 типа изменения цвета/тренда/состояния рынка. Индикатор схож с "шаговым RSI", но их нельзя путать. Все же это совершенно разные коды. Как обычно, вы можете выключить или включить "коррекцию" или выбрать критерий "тренда" или перепроданности/перекуплености рынка, основываясь:
- на изменении наклона
- на пересечении внешнего уровня
- на пересечении среднего уровня ("фальшивой нулевой линии")
- или на пересечении значения оригинального RSI (в этом случае RSI используется как своего рода сигнальная линия).
Я советую поэкспериментировать с обычными параметрами.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/17243
MACD ca
MACD ca — род "step MACD" или "скорректированной MACD".Corr average
Средняя, использующая метод "коррекции" Андреаса Уля.
VWAP bands
Объемно-взвешенные полосы.Corr momentum
"Скорректированный" Моментум.