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Индикаторы

Corr RSI - индикатор для MetaTrader 5

Mladen Rakic
Mladen Rakic

Mladen Rakic

4.9 (188)
993 кода 95 тем 35864 комментария
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Просмотров:
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Рейтинг:
(26)
Опубликован:
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Это "скорректированная" версия RSI. Могут быть рассчитаны обычные 7 типов RSI :
  • SI Каттлера
  • Сглаженный RSI Эйлерса
  • RSI Гарриса
  • Быстрый RSI
  • RSI
  • RSX
  • Медленный RSI

Вы можете включить или выключить "коррекцию" путем выставления ее периода. Также доступны 4 типа изменения цвета/тренда/состояния рынка. Индикатор схож с "шаговым RSI", но их нельзя путать. Все же это совершенно разные коды. Как обычно, вы можете выключить или включить "коррекцию" или выбрать критерий "тренда" или перепроданности/перекуплености рынка, основываясь:

  • на изменении наклона
  • на пересечении внешнего уровня
  • на пересечении среднего уровня ("фальшивой нулевой линии")
  • или на пересечении значения оригинального RSI (в этом случае RSI используется как своего рода сигнальная линия).

Я советую поэкспериментировать с обычными параметрами.



Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/17243

MACD ca MACD ca

MACD ca — род "step MACD" или "скорректированной MACD".

Corr average Corr average

Средняя, использующая метод "коррекции" Андреаса Уля.

VWAP bands VWAP bands

Объемно-взвешенные полосы.

Corr momentum Corr momentum

"Скорректированный" Моментум.