SI Каттлера

Сглаженный RSI Эйлерса

RSI Гарриса

Быстрый RSI

RSI



RSX

Медленный RSI

Это "скорректированная" версия RSI. Могут быть рассчитаны обычные 7 типов RSI :

Вы можете включить или выключить "коррекцию" путем выставления ее периода. Также доступны 4 типа изменения цвета/тренда/состояния рынка. Индикатор схож с "шаговым RSI", но их нельзя путать. Все же это совершенно разные коды. Как обычно, вы можете выключить или включить "коррекцию" или выбрать критерий "тренда" или перепроданности/перекуплености рынка, основываясь:



на изменении наклона

на пересечении внешнего уровня

на пересечении среднего уровня ("фальшивой нулевой линии")

или на пересечении значения оригинального RSI (в этом случае RSI используется как своего рода сигнальная линия).

Я советую поэкспериментировать с обычными параметрами.









