Cuttlers RSI

Ehlers' geglätteter RSI

Harris' RSI

Rapid RSI

RSI



RSX

"Slow" RSI

Dies ist eine "korrigierte" Version des RSI. Es können bis zu 7 Arten des RSI berechnet werden:

Sie können die "Korrektur" an- oder abschalten (mittels der Periodenlänge der "Korrektur"). Weiter sind 4 Arten der Farb-/Trend/Zustands-Änderung vorhanden. Er ist ähnlich dem stufenartigen RSI, sollte aber mit ihm nicht verwechselt werden. Es sind zwei komplett verschiedene Indikatoren. Wie üblich kann die "Korrektur" an- und abgeschaltet werden und sie können die Kriterien für den "Trend" oder überkauft/überverkauft bestimmen lassen durch:



Umkehr der Steigung

einer Kreuzung der äußeren Level

Das Kreuzen der Nulllinie ("falsche Nulllinie")

oder das Kreuzen mit originalen RSI Linie (in diesem Fall wird der RSI als ein Art Signallinie verwendet)

Wie üblich wird experimentieren anempfohlen. Das obere Beispiel zeigt ein größeres Bild:









