Corr RSI - Indikator für den MetaTrader 5
Sie können die "Korrektur" an- oder abschalten (mittels der Periodenlänge der "Korrektur"). Weiter sind 4 Arten der Farb-/Trend/Zustands-Änderung vorhanden. Er ist ähnlich dem stufenartigen RSI, sollte aber mit ihm nicht verwechselt werden. Es sind zwei komplett verschiedene Indikatoren. Wie üblich kann die "Korrektur" an- und abgeschaltet werden und sie können die Kriterien für den "Trend" oder überkauft/überverkauft bestimmen lassen durch:
- Umkehr der Steigung
- einer Kreuzung der äußeren Level
- Das Kreuzen der Nulllinie ("falsche Nulllinie")
- oder das Kreuzen mit originalen RSI Linie (in diesem Fall wird der RSI als ein Art Signallinie verwendet)
Wie üblich wird experimentieren anempfohlen. Das obere Beispiel zeigt ein größeres Bild:
