CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Telegram!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Indikatoren

Corr RSI - Indikator für den MetaTrader 5

Mladen Rakic | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
Ansichten:
1118
Rating:
(26)
Veröffentlicht:
Corr_RSI.mq5 (34.66 KB) ansehen
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Dies ist eine "korrigierte" Version des RSI. Es können bis zu 7 Arten des RSI berechnet werden:
  • Cuttlers RSI
  • Ehlers' geglätteter RSI
  • Harris' RSI
  • Rapid RSI
  • RSI
  • RSX
  • "Slow" RSI

Sie können die "Korrektur" an- oder abschalten (mittels der Periodenlänge der "Korrektur"). Weiter sind 4 Arten der Farb-/Trend/Zustands-Änderung vorhanden. Er ist ähnlich dem stufenartigen RSI, sollte aber mit ihm nicht verwechselt werden. Es sind zwei komplett verschiedene Indikatoren. Wie üblich kann die "Korrektur" an- und abgeschaltet werden und sie können die Kriterien für den "Trend" oder überkauft/überverkauft bestimmen lassen durch:

  • Umkehr der Steigung
  • einer Kreuzung der äußeren Level
  • Das Kreuzen der Nulllinie ("falsche Nulllinie")
  • oder das Kreuzen mit originalen RSI Linie (in diesem Fall wird der RSI als ein Art Signallinie verwendet)

Wie üblich wird experimentieren anempfohlen. Das obere Beispiel zeigt ein größeres Bild:



Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/17243

MACD ca MACD ca

MACD ca - eine Art "stufenartigen MACD" oder "korrigierten MACD".

Corr average Corr average

Ein Durchschnitt, der Dr. Andreas Uhls Korrektur verwendet.

VWAP Bänder VWAP Bänder

Volumen gewichtete, gemittelte Bänder

Corr momentum Corr momentum

"Korrigiertes" Momentum