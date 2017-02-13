CodeBaseSeções
Indicadores

Corr RSI - indicador para MetaTrader 5

Mladen Rakic
Visualizações:
1680
Avaliação:
(26)
Publicado:
Versão "corrigida" do RSI. Podem ser calculados os habituais 7 tipos de RSI:
  • SI Cutler
  • RSI Eilers suavizado
  • RSI Harris
  • RSI rápido
  • RSI
  • RSX
  • RSI lento

Você pode ativar ou desativar a "correção" colocando seu período. Também estão disponíveis 4 tipos de alteração de cor/tendência/estado do mercado. O indicador é semelhante ao "step RSI", mas não podem ser confundidos. Eles são códigos completamente diferentes. Como de costume, você pode desativar ou ativar a "correção" ou selecionar o critério de "tendência" ou sobrevenda/sobrecompra de mercado, com base:

  • na mudança da inclinação
  • no cruzamento do nível externo
  • no cruzamento do nível médio ( "linha zero falsa")
  • ou no cruzamento do valor do RSI original (o RSI, neste caso, é usado como uma espécie de linha de sinal).

Eu aconselho que você experimente com os parâmetros habituais.



Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/17243

