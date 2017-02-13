Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Corr RSI - indicador para MetaTrader 5
1680
Versão "corrigida" do RSI. Podem ser calculados os habituais 7 tipos de RSI:
Você pode ativar ou desativar a "correção" colocando seu período. Também estão disponíveis 4 tipos de alteração de cor/tendência/estado do mercado. O indicador é semelhante ao "step RSI", mas não podem ser confundidos. Eles são códigos completamente diferentes. Como de costume, você pode desativar ou ativar a "correção" ou selecionar o critério de "tendência" ou sobrevenda/sobrecompra de mercado, com base:
Eu aconselho que você experimente com os parâmetros habituais.
- SI Cutler
- RSI Eilers suavizado
- RSI Harris
- RSI rápido
- RSI
- RSX
- RSI lento
- na mudança da inclinação
- no cruzamento do nível externo
- no cruzamento do nível médio ( "linha zero falsa")
- ou no cruzamento do valor do RSI original (o RSI, neste caso, é usado como uma espécie de linha de sinal).
VWAP bands
Bandas de volume ponderado.Corr momentum
Momentum "corrigido."
MACD ca
MACD ca — uma espécie de "step MACD" ou "MACD corrigida."Corr average
Média que usa o método de "correção" Andreas Uhl.