SI Cutler

RSI Eilers suavizado

RSI Harris

RSI rápido

RSI



RSX

RSI lento

Versão "corrigida" do RSI. Podem ser calculados os habituais 7 tipos de RSI:

Você pode ativar ou desativar a "correção" colocando seu período. Também estão disponíveis 4 tipos de alteração de cor/tendência/estado do mercado. O indicador é semelhante ao "step RSI", mas não podem ser confundidos. Eles são códigos completamente diferentes. Como de costume, você pode desativar ou ativar a "correção" ou selecionar o critério de "tendência" ou sobrevenda/sobrecompra de mercado, com base:



na mudança da inclinação

no cruzamento do nível externo

no cruzamento do nível médio ( "linha zero falsa")

ou no cruzamento do valor do RSI original (o RSI, neste caso, é usado como uma espécie de linha de sinal).

Eu aconselho que você experimente com os parâmetros habituais.









