カットラーのRSI

エーラーの平滑化されたRSI

ハリスRSI

急速RSI

RSI



RSX

低速RSI

これはRSIの「補正済み」バージョンです。通常の7種類のRSIを計算できます。

「訂正」は「訂正」期間を使用して、有効化/無効化することができます。また、4種類の色/動向/状態の変更が可能です。これはステップRSIと似ていますが、それと混合されるべきではありません。これらは完全に異なった指標です。いつも通り、「訂正」のオン/オフの切り替えと「トレンド」や買われ過ぎ/売られ過ぎの基準を下記から選択することが可能です。



勾配の変化

外側レベルの交差

中間レベル（「偽ゼロライン」）の交差

またはオリジナルのRSI値の交差（この場合、RSIはシグナルラインの一種として使用されます）

いつも通り、パラメータの実験をお勧めします。上記の例をより大きくすると：









