無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Telegram上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
Corr RSI - MetaTrader 5のためのインディケータ
- ビュー:
- 1032
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
これはRSIの「補正済み」バージョンです。通常の7種類のRSIを計算できます。
「訂正」は「訂正」期間を使用して、有効化/無効化することができます。また、4種類の色/動向/状態の変更が可能です。これはステップRSIと似ていますが、それと混合されるべきではありません。これらは完全に異なった指標です。いつも通り、「訂正」のオン/オフの切り替えと「トレンド」や買われ過ぎ/売られ過ぎの基準を下記から選択することが可能です。
いつも通り、パラメータの実験をお勧めします。上記の例をより大きくすると：
- カットラーのRSI
- エーラーの平滑化されたRSI
- ハリスRSI
- 急速RSI
- RSI
- RSX
- 低速RSI
「訂正」は「訂正」期間を使用して、有効化/無効化することができます。また、4種類の色/動向/状態の変更が可能です。これはステップRSIと似ていますが、それと混合されるべきではありません。これらは完全に異なった指標です。いつも通り、「訂正」のオン/オフの切り替えと「トレンド」や買われ過ぎ/売られ過ぎの基準を下記から選択することが可能です。
- 勾配の変化
- 外側レベルの交差
- 中間レベル（「偽ゼロライン」）の交差
- またはオリジナルのRSI値の交差（この場合、RSIはシグナルラインの一種として使用されます）
いつも通り、パラメータの実験をお勧めします。上記の例をより大きくすると：
MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/17243