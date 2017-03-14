コードベースセクション
Corr RSI - MetaTrader 5のためのインディケータ

これはRSIの「補正済み」バージョンです。通常の7種類のRSIを計算できます。
  • カットラーのRSI
  • エーラーの平滑化されたRSI
  • ハリスRSI
  • 急速RSI
  • RSI
  • RSX
  • 低速RSI

「訂正」は「訂正」期間を使用して、有効化/無効化することができます。また、4種類の色/動向/状態の変更が可能です。これはステップRSIと似ていますが、それと混合されるべきではありません。これらは完全に異なった指標です。いつも通り、「訂正」のオン/オフの切り替えと「トレンド」や買われ過ぎ/売られ過ぎの基準を下記から選択することが可能です。

  • 勾配の変化
  • 外側レベルの交差
  • 中間レベル（「偽ゼロライン」）の交差
  • またはオリジナルのRSI値の交差（この場合、RSIはシグナルラインの一種として使用されます）

いつも通り、パラメータの実験をお勧めします。上記の例をより大きくすると：



