CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Twitter!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Experts

2MA_4Level - expert para MetaTrader 5

satop | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Publicado por:
Vladimir Karputov
Visualizações:
1522
Avaliação:
(23)
Publicado:
Atualizado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

Usam-se os valores de duas iMA (Moving Average, MA).

Autor da ideia — Iurii Tokmanautor do código mq5 — barabashkakvn.  

Como funciona:

2 SMA — rápida e lenta. O período médio da rápida é sempre menor do que o período médio da lenta.

Há também níveis:

+ 250 pontos em Y

+ 500 pontos em Y

- 250 pontos em Y

- 500 pontos em Y

Resultados:

2MA_4Level tester 

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/17239

Altarius RSI Stohastic Altarius RSI Stohastic

Utiliza dois indicadores iStochastic (Stochastic Oscillator) e um iRSI (RSI, Relative Strength Index). Ele calcula o tamanho do lote com base na análise de transações fechadas.

gazonkos gazonkos

O Expert Advisor trabalha na busca de impulso: iClose(t2)-iClose(t1).

Autotrade Autotrade

O Expert Advisor coloca duas ordens pendentes (BuyStop e SellStop) com tempo de expiração especificado.

BIG DOG BIG DOG

Expert Advisor que coloca ordens stop pendentes BUY_STOP e SELL_STOP.