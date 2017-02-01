Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
2MA_4Level - expert para MetaTrader 5
- Publicado por:
- Vladimir Karputov
- Visualizações:
- 1522
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
Usam-se os valores de duas iMA (Moving Average, MA).
Autor da ideia — Iurii Tokman, autor do código mq5 — barabashkakvn.
Como funciona:
2 SMA — rápida e lenta. O período médio da rápida é sempre menor do que o período médio da lenta.
Há também níveis:
+ 250 pontos em Y
+ 500 pontos em Y
- 250 pontos em Y
- 500 pontos em Y
Resultados:
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/17239
Altarius RSI Stohastic
Utiliza dois indicadores iStochastic (Stochastic Oscillator) e um iRSI (RSI, Relative Strength Index). Ele calcula o tamanho do lote com base na análise de transações fechadas.gazonkos
O Expert Advisor trabalha na busca de impulso: iClose(t2)-iClose(t1).