ポケットに対して
エキスパート

2MA_4Level - MetaTrader 5のためのエキスパート

発行者:
Vladimir Karputov
ビュー:
1009
評価:
(23)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
このエキスパートアドバイザーは、2つのiMA（移動平均、MA）指標の値を使用します。

アイディアの著者 — Iurii TokmanMQL5コ―ドの著者 — barabashkakvn  

操作原則

2 SMA — 高速及び低速。高速SMAの平均化の期間は常に低速SMAの平均化の期間よりも短くなります。

下記のレベルも使用されます。

Yに沿った+250点

Yに沿った+500点

Yに沿った-250点

Yに沿った-500点

結果：

2MA_4Levelテスター 

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/17239

