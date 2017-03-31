このエキスパートアドバイザーは、2つのiMA（移動平均、MA）指標の値を使用します。

アイディアの著者 — Iurii Tokman、MQL5コ―ドの著者 — barabashkakvn

操作原則

2 SMA — 高速及び低速。高速SMAの平均化の期間は常に低速SMAの平均化の期間よりも短くなります。

下記のレベルも使用されます。

Yに沿った+250点

Yに沿った+500点

Yに沿った-250点

Yに沿った-500点