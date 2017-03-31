無料でロボットをダウンロードする方法を見る
2MA_4Level - MetaTrader 5のためのエキスパート
- Vladimir Karputov
- 1009
このエキスパートアドバイザーは、2つのiMA（移動平均、MA）指標の値を使用します。
アイディアの著者 — Iurii Tokman、MQL5コ―ドの著者 — barabashkakvn
操作原則
2 SMA — 高速及び低速。高速SMAの平均化の期間は常に低速SMAの平均化の期間よりも短くなります。
下記のレベルも使用されます。
Yに沿った+250点
Yに沿った+500点
Yに沿った-250点
Yに沿った-500点
結果：
