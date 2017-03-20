CodeBaseKategorien
2MA_4Level - Experte für den MetaTrader 5

Veröffentlicht:
Vladimir Karputov
Ansichten:
1158
Rating:
(23)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
Es werden die Werte zwei iMA (Moving Average, MA) verwendet.

Der Autor der Idee — Iurii TokmanDer Autor des Codes mq5 — barabashkakvn.  

Das Arbeitsprinzip:

2 SMA — schnelle und langsame. Die Periode der Mittelwertbildung der schnellen SMA ist immer weniger als die Periode der Mittelwertbildung der langsamen SMA.

Auch gibt es die Ebene:

+ 250 Punkten über Y

+ 500 Punkten über Y

- 250 Punkten über Y

- 500 Punkten über Y

Ergebnisse:

2MA_4Level tester 

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/17239

