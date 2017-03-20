und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
2MA_4Level - Experte für den MetaTrader 5
Vladimir Karputov
- 1158
Es werden die Werte zwei iMA (Moving Average, MA) verwendet.
Der Autor der Idee — Iurii Tokman, Der Autor des Codes mq5 — barabashkakvn.
Das Arbeitsprinzip:
2 SMA — schnelle und langsame. Die Periode der Mittelwertbildung der schnellen SMA ist immer weniger als die Periode der Mittelwertbildung der langsamen SMA.
Auch gibt es die Ebene:
+ 250 Punkten über Y
+ 500 Punkten über Y
- 250 Punkten über Y
- 500 Punkten über Y
Ergebnisse:
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/17239
