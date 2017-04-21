代码库部分
请观看如何免费下载自动交易
请在Twitter上找到我们！
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
到包裹
EA

2MA_4Level - MetaTrader 5EA

satop | Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português
发布者:
Vladimir Karputov
显示:
1772
等级:
(23)
已发布:
已更新:
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
MQL5自由职业者 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务

本EA交易使用了两个 iMA (移动平均, MA) 指标的值.

思路的作者 — Iurii TokmanMQL5 代码的作者 — barabashkakvn.  

操作原则

2 SMA — 快速和慢速。快速 SMA 的平均周期数永远小于慢速的，

还是用了以下的水平线:

Y 轴上 + 250 点

Y 轴上 + 500 点

Y 轴上 - 250 点

Y 轴上 - 500 点

结果:

2MA_4Level 测试 

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/17239

Altarius RSI 随机震荡 Altarius RSI 随机震荡

使用两个 iStochastic (随机震荡) 指标和一个 iRSI (RSI, 相对强弱指数). 根据对已平仓交易的分析来计算手数大小。

Corr average Corr average

使用了Andreas Uhl 博士的修正方法的平均算法。

MACD ca MACD ca

MACD ca - 一种 "分步 MACD" 或者 "修正的 MACD".

Corr RSI Corr RSI

Corr RSI - "分步" 或者 "修正的" RSI.