本EA交易使用了两个 iMA (移动平均, MA) 指标的值.
思路的作者 — Iurii Tokman, MQL5 代码的作者 — barabashkakvn.
操作原则
2 SMA — 快速和慢速。快速 SMA 的平均周期数永远小于慢速的，
还是用了以下的水平线:
Y 轴上 + 250 点
Y 轴上 + 500 点
Y 轴上 - 250 点
Y 轴上 - 500 点
结果:
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/17239
