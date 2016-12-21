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2MA_4Level - эксперт для MetaTrader 5

satop | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Опубликовал:
Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
Create a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
3316
Рейтинг:
(23)
Опубликован:
Обновлен:
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Используются значения двух iMA (Moving Average, MA).

Автор идеи — Iurii Tokmanавтор кода mq5 — barabashkakvn.  

Принцип работы:

2 SMA — быстрая и медленная. Период усреднения быстрой всегда меньше периода усреднения медленной.

Также есть уровни:

+ 250 пунктов по Y

+ 500 пунктов по Y

- 250 пунктов по Y

- 500 пунктов по Y

Результаты:

2MA_4Level tester 

3D индикатор Moving Average 3D индикатор Moving Average

Демонстрация 3D визуализации.

ShowImportantParams ShowImportantParams

Показывает важные параметры инструмента и счета.

Autotrade Autotrade

Советник выставляет два отложенных ордера (BuyStop и SellStop) с указанным временем истечения.

BIG DOG BIG DOG

Советник выставляет отложенные stop ордера BUY_STOP и SELL_STOP.