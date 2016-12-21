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2MA_4Level - эксперт для MetaTrader 5
- Опубликовал:
-
Vladimir KarputovCreate a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
- Просмотров:
- 3316
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
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Используются значения двух iMA (Moving Average, MA).
Автор идеи — Iurii Tokman, автор кода mq5 — barabashkakvn.
Принцип работы:
2 SMA — быстрая и медленная. Период усреднения быстрой всегда меньше периода усреднения медленной.
Также есть уровни:
+ 250 пунктов по Y
+ 500 пунктов по Y
- 250 пунктов по Y
- 500 пунктов по Y
Результаты:
3D индикатор Moving Average
Демонстрация 3D визуализации.ShowImportantParams
Показывает важные параметры инструмента и счета.