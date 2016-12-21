Используются значения двух iMA (Moving Average, MA).

Автор идеи — Iurii Tokman, автор кода mq5 — barabashkakvn.

Принцип работы:

2 SMA — быстрая и медленная. Период усреднения быстрой всегда меньше периода усреднения медленной.

Также есть уровни:

+ 250 пунктов по Y

+ 500 пунктов по Y

- 250 пунктов по Y

- 500 пунктов по Y