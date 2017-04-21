代码库部分
EA

Altarius RSI 随机震荡 - MetaTrader 5EA

本EA交易使用了两个 iStochastic (随机震荡) 指标和一个 iRSI (RSI, 相对强弱指数).

思路的作者 — cxaMQL5 代码的作者 — barabashkakvn.  

根据对已平仓交易的分析计算手数大小:

//+------------------------------------------------------------------+
//| 计算最佳的手数大小                         |
//+------------------------------------------------------------------+
double LotsOptimized()
  {
   double lot=Lots;
   int    losses=0;                  // 不间断亏损交易的数量
//--- 选择手数大小
   lot=NormalizeDouble(m_account.FreeMargin()*MaximumRisk/1000.0,2);
//--- 计算不间断亏损订单的数量
   if(DecreaseFactor>0)
     {
      //--- 请求交易历史
      HistorySelect(TimeCurrent()-86400,TimeCurrent()+86400);
      //---
      uint     total=HistoryDealsTotal();
      //--- 对于所有交易
      for(uint i=0;i<total;i++)
        {
         if(!m_deal.SelectByIndex(i))
           {
            Print("历史中有错误!");
            break;
           }
         if(m_deal.Symbol()!=Symbol() || m_deal.Entry()!=DEAL_ENTRY_OUT)
            continue;
         //---
         if(m_deal.Profit()>0)
            break;
         if(m_deal.Profit()<0)
            losses++;
        }
      if(losses>1)
         lot=NormalizeDouble(lot-lot*losses/DecreaseFactor,1);
     }
//--- 返回手数大小
   if(lot<0.1)
      lot=0.1;
   return(lot);
  }

在 EURUSD 和 USDJPY 上的回测结果:

Altarius RSI 随机震荡 USDJPY, H1 

Altarius RSI 随机震荡 EURUSD,H1 

Altarius RSI 随机震荡 USDJPY,M15 

Altarius RSI 随机震荡 EURUSD,M15 

