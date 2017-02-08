CodeBaseSecciones
SendClose - Asesor Experto para MetaTrader 5

Vladimir Karputov
995
(19)
SendClose.mq5 (20.53 KB)
Este Asesor Experto abre o cierra las posiciones cuando se cruzan las líneas.

Autor de la idea —  Vladimir Khlystov,  autor del código mq5 —  barabashkakvn .

El Asesor Experto redibuja 4 líneas: "LINE BUY", "LINE SELL" y dos líneas "CLOSE". 

Su tarea es moverlas a donde pretende hacer una determinada acción con la posición. Por tanto, se trata de Вuy, Sell, Close.

Las posiciones se abren o se cierran cuando Ask está por encima de la línea, y Bid está por debajo de la línea correspondiente. Es decir, el precio cruza una de 4 líneas.

En la imagen se muestra el ejemplo de negociación.

Se puede reducir el número de las líneas usando las variables:

DRAW_SELL — dibujar secciones Sell
DRAW_BUY — dibujar secciones Buy
DRAW_CLOSE1 — dibujar secciones Close1
DRAW_CLOSE2 — dibujar secciones Close2

Hay algunas variables externas adicionales:  lot - tamaño del lote y  order - número máximo de órdenes. Las líneas CLOSE rectas se puede usar como trailing stop colocándolas bajo un determinado ángulo.

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/17227

