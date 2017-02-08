Pon "Me gusta" y sigue las noticias
SendClose - Asesor Experto para MetaTrader 5
- Publicado por:
- Vladimir Karputov
- Visualizaciones:
- 995
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
Este Asesor Experto abre o cierra las posiciones cuando se cruzan las líneas.
Autor de la idea — Vladimir Khlystov, autor del código mq5 — barabashkakvn .
El Asesor Experto redibuja 4 líneas: "LINE BUY", "LINE SELL" y dos líneas "CLOSE".
Su tarea es moverlas a donde pretende hacer una determinada acción con la posición. Por tanto, se trata de Вuy, Sell, Close.
Las posiciones se abren o se cierran cuando Ask está por encima de la línea, y Bid está por debajo de la línea correspondiente. Es decir, el precio cruza una de 4 líneas.
En la imagen se muestra el ejemplo de negociación.
Se puede reducir el número de las líneas usando las variables:
DRAW_SELL — dibujar secciones Sell
DRAW_BUY — dibujar secciones Buy
DRAW_CLOSE1 — dibujar secciones Close1
DRAW_CLOSE2 — dibujar secciones Close2
Hay algunas variables externas adicionales: lot - tamaño del lote y order - número máximo de órdenes. Las líneas CLOSE rectas se puede usar como trailing stop colocándolas bajo un determinado ángulo.
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/17227
