Este Asesor Experto abre o cierra las posiciones cuando se cruzan las líneas.

Autor de la idea — Vladimir Khlystov, autor del código mq5 — barabashkakvn .

El Asesor Experto redibuja 4 líneas: "LINE BUY", "LINE SELL" y dos líneas "CLOSE".



Su tarea es moverlas a donde pretende hacer una determinada acción con la posición. Por tanto, se trata de Вuy, Sell, Close.



Las posiciones se abren o se cierran cuando Ask está por encima de la línea, y Bid está por debajo de la línea correspondiente. Es decir, el precio cruza una de 4 líneas.

En la imagen se muestra el ejemplo de negociación.

Se puede reducir el número de las líneas usando las variables:

DRAW_SELL — dibujar secciones Sell

DRAW_BUY — dibujar secciones Buy

DRAW_CLOSE1 — dibujar secciones Close1

DRAW_CLOSE2 — dibujar secciones Close2





Hay algunas variables externas adicionales: lot - tamaño del lote y order - número máximo de órdenes. Las líneas CLOSE rectas se puede usar como trailing stop colocándolas bajo un determinado ángulo.