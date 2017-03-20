CodeBaseKategorien
Expert Advisors

Altarius RSI Stohastic - Experte für den MetaTrader 5

Altarius
Vladimir Karputov
936
(17)
Der EA verwendet zwei Indikatoren iStochastic (Stochastic Oscillator) und einen iRSI (RSI, Relative Strength Index).

Der Autor der Idee — shaDer Autor des Codes mq5 — barabashkakvn.  

Er rechnet den Umfang des Lotes ausgehend von der Analyse der geschlossenen Geschäfte aus:

//+------------------------------------------------------------------+
//| die Berechnung der optimalen Größe des Lotes                                 |
//+------------------------------------------------------------------+
double LotsOptimized()
  {
   double lot=Lots;
   int    losses=0;                  // number of losses deals without a break
//--- select lot size
   lot=NormalizeDouble(m_account.FreeMargin()*MaximumRisk/1000.0,2);
//--- calcuulate number of losses orders without a break
   if(DecreaseFactor>0)
     {
      //--- request trade history
      HistorySelect(TimeCurrent()-86400,TimeCurrent()+86400);
      //---
      uint     total=HistoryDealsTotal();
      //--- for all deals
      for(uint i=0;i<total;i++)
        {
         if(!m_deal.SelectByIndex(i))
           {
            Print("Error in history!");
            break;
           }
         if(m_deal.Symbol()!=Symbol() || m_deal.Entry()!=DEAL_ENTRY_OUT)
            continue;
         //---
         if(m_deal.Profit()>0)
            break;
         if(m_deal.Profit()<0)
            losses++;
        }
      if(losses>1)
         lot=NormalizeDouble(lot-lot*losses/DecreaseFactor,1);
     }
//--- return lot size
   if(lot<0.1)
      lot=0.1;
   return(lot);
  }

Die Testergebnisse am EURUSD und USDJPY:

Altarius RSI Stohastic USDJPY, H1 

Altarius RSI Stohastic EURUSD,H1 

Altarius RSI Stohastic USDJPY,M15 

Altarius RSI Stohastic EURUSD,M15 

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/17236

gazonkos gazonkos

Der EA arbeitet in der Suche des Impulses: iClose(t2)-iClose(t1).

SendClose SendClose

Der EA öffnet oder schließt die Positionen bei der Kreuzung der Linien.

2MA_4Level 2MA_4Level

In der Arbeit des EAs werden die Werte zwei iMA (Moving Average, MA) verwendet.

Autotrade Autotrade

Der EA stellt zwei Pending Order (BuyStop und SellStop) mit der angegebenen Zeit des Ablaufes.