Altarius RSI Stohastic - Experte für den MetaTrader 5
- Vladimir Karputov
- 936
Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Der EA verwendet zwei Indikatoren iStochastic (Stochastic Oscillator) und einen iRSI (RSI, Relative Strength Index).
Der Autor der Idee — sha, Der Autor des Codes mq5 — barabashkakvn.
Er rechnet den Umfang des Lotes ausgehend von der Analyse der geschlossenen Geschäfte aus:
//+------------------------------------------------------------------+
//| die Berechnung der optimalen Größe des Lotes |
//+------------------------------------------------------------------+
double LotsOptimized()
{
double lot=Lots;
int losses=0; // number of losses deals without a break
//--- select lot size
lot=NormalizeDouble(m_account.FreeMargin()*MaximumRisk/1000.0,2);
//--- calcuulate number of losses orders without a break
if(DecreaseFactor>0)
{
//--- request trade history
HistorySelect(TimeCurrent()-86400,TimeCurrent()+86400);
//---
uint total=HistoryDealsTotal();
//--- for all deals
for(uint i=0;i<total;i++)
{
if(!m_deal.SelectByIndex(i))
{
Print("Error in history!");
break;
}
if(m_deal.Symbol()!=Symbol() || m_deal.Entry()!=DEAL_ENTRY_OUT)
continue;
//---
if(m_deal.Profit()>0)
break;
if(m_deal.Profit()<0)
losses++;
}
if(losses>1)
lot=NormalizeDouble(lot-lot*losses/DecreaseFactor,1);
}
//--- return lot size
if(lot<0.1)
lot=0.1;
return(lot);
}
Die Testergebnisse am EURUSD und USDJPY:
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/17236
