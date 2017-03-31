無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Altarius RSIストキャスティクス - MetaTrader 5のためのエキスパート
Vladimir Karputov
979
EAは、2つの iStochastic（ストキャスティクス）と1つのiRIS（相対力指数、RSI）を使用します。
アイディアの著者 — cxa, MQL5コ―ドの著者 — barabashkakvn.
決済済みの取引の分析に基づいてロットサイズを計算します。
//+------------------------------------------------------------------+
//| 最適ロットサイズの計算 |
//+------------------------------------------------------------------+
double LotsOptimized()
{
double lot=Lots;
int losses=0; // 連続した負けトレードの数
//--- ロットサイズを選択する
lot=NormalizeDouble(m_account.FreeMargin()*MaximumRisk/1000.0,2);
//--- 連続した負けトレードの数を計算する
if(DecreaseFactor>0)
{
//--- 取引履歴をリクエストする
HistorySelect(TimeCurrent()-86400,TimeCurrent()+86400);
//---
uint total=HistoryDealsTotal();
//--- すべての約定に対して
for(uint i=0;i<total;i++)
{
if(!m_deal.SelectByIndex(i))
{
Print("Error in history!");
break;
}
if(m_deal.Symbol()!=Symbol() || m_deal.Entry()!=DEAL_ENTRY_OUT)
continue;
//---
if(m_deal.Profit()>0)
break;
if(m_deal.Profit()<0)
losses++;
}
if(losses>1)
lot=NormalizeDouble(lot-lot*losses/DecreaseFactor,1);
}
//--- ロットサイズを返す
if(lot<0.1)
lot=0.1;
return(lot);
}
EURUSDとUSDJPYのバックテストの結果：
