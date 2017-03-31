コードベースセクション
Altarius RSIストキャスティクス - MetaTrader 5のためのエキスパート

EAは、2つの iStochastic（ストキャスティクス）と1つのiRIS（相対力指数、RSI）を使用します。

アイディアの著者 — cxaMQL5コ―ドの著者 — barabashkakvn.  

決済済みの取引の分析に基づいてロットサイズを計算します。

//+------------------------------------------------------------------+
//| 最適ロットサイズの計算                                  |
//+------------------------------------------------------------------+
double LotsOptimized()
  {
   double lot=Lots;
   int    losses=0;                  // 連続した負けトレードの数
//--- ロットサイズを選択する
   lot=NormalizeDouble(m_account.FreeMargin()*MaximumRisk/1000.0,2);
//--- 連続した負けトレードの数を計算する
   if(DecreaseFactor>0)
     {
      //--- 取引履歴をリクエストする
      HistorySelect(TimeCurrent()-86400,TimeCurrent()+86400);
      //---
      uint     total=HistoryDealsTotal();
      //--- すべての約定に対して
      for(uint i=0;i<total;i++)
        {
         if(!m_deal.SelectByIndex(i))
           {
            Print("Error in history!");
            break;
           }
         if(m_deal.Symbol()!=Symbol() || m_deal.Entry()!=DEAL_ENTRY_OUT)
            continue;
         //---
         if(m_deal.Profit()>0)
            break;
         if(m_deal.Profit()<0)
            losses++;
        }
      if(losses>1)
         lot=NormalizeDouble(lot-lot*losses/DecreaseFactor,1);
     }
//--- ロットサイズを返す
   if(lot<0.1)
      lot=0.1;
   return(lot);
  }

EURUSDとUSDJPYのバックテストの結果：

Altarius RSIストキャスティクス USDJPY、H1 

Altarius RSIストキャスティクス EURUSD、H1 

Altarius RSIストキャスティクス USDJPY、M15 

Altarius RSIストキャスティクス EURUSD、M15 

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/17236

