Experts

Altarius RSI Stohastic - expert para MetaTrader 5

Altarius
Publicado por:
Vladimir Karputov
Visualizações:
1168
Avaliação:
(17)
Publicado:
O Expert Advisor utiliza dois indicadores iStochastic (Stochastic Oscillator) e um iRSI (RSI, Relative Strength Index).

Autor da ideia — cxaautor do código mq5 — barabashkakvn.  

Ele calcula o tamanho do lote com base na análise de transações fechadas:

//+------------------------------------------------------------------+
//| Cálculo do tamanho ótimo do lote                                 |
//+------------------------------------------------------------------+
double LotsOptimized()
  {
   double lot=Lots;
   int    losses=0;                  // number of losses deals without a break
//--- select lot size
   lot=NormalizeDouble(m_account.FreeMargin()*MaximumRisk/1000.0,2);
//--- calcuulate number of losses orders without a break
   if(DecreaseFactor>0)
     {
      //--- request trade history
      HistorySelect(TimeCurrent()-86400,TimeCurrent()+86400);
      //---
      uint     total=HistoryDealsTotal();
      //--- for all deals
      for(uint i=0;i<total;i++)
        {
         if(!m_deal.SelectByIndex(i))
           {
            Print("Error in history!");
            break;
           }
         if(m_deal.Symbol()!=Symbol() || m_deal.Entry()!=DEAL_ENTRY_OUT)
            continue;
         //---
         if(m_deal.Profit()>0)
            break;
         if(m_deal.Profit()<0)
            losses++;
        }
      if(losses>1)
         lot=NormalizeDouble(lot-lot*losses/DecreaseFactor,1);
     }
//--- return lot size
   if(lot<0.1)
      lot=0.1;
   return(lot);
  }

Resultado do teste para EURUSD e USDJPY:

Altarius RSI Stohastic USDJPY, H1 

Altarius RSI Stohastic EURUSD,H1 

Altarius RSI Stohastic USDJPY,M15 

Altarius RSI Stohastic EURUSD,M15 

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/17236

