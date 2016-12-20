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Советники

Altarius RSI Stohastic - эксперт для MetaTrader 5

Altarius | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Опубликовал:
Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
Create a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
2513
Рейтинг:
(17)
Опубликован:
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Советник использует два индикатора iStochastic (Stochastic Oscillator) и один iRSI (RSI, Relative Strength Index).

Автор идеи — cxaавтор кода mq5 — barabashkakvn.  

Вычисляет размер лота исходя из анализа закрытых сделок:

//+------------------------------------------------------------------+
//| Расчет оптимальной величины лота                                 |
//+------------------------------------------------------------------+
double LotsOptimized()
  {
   double lot=Lots;
   int    losses=0;                  // number of losses deals without a break
//--- select lot size
   lot=NormalizeDouble(m_account.FreeMargin()*MaximumRisk/1000.0,2);
//--- calcuulate number of losses orders without a break
   if(DecreaseFactor>0)
     {
      //--- request trade history
      HistorySelect(TimeCurrent()-86400,TimeCurrent()+86400);
      //---
      uint     total=HistoryDealsTotal();
      //--- for all deals
      for(uint i=0;i<total;i++)
        {
         if(!m_deal.SelectByIndex(i))
           {
            Print("Error in history!");
            break;
           }
         if(m_deal.Symbol()!=Symbol() || m_deal.Entry()!=DEAL_ENTRY_OUT)
            continue;
         //---
         if(m_deal.Profit()>0)
            break;
         if(m_deal.Profit()<0)
            losses++;
        }
      if(losses>1)
         lot=NormalizeDouble(lot-lot*losses/DecreaseFactor,1);
     }
//--- return lot size
   if(lot<0.1)
      lot=0.1;
   return(lot);
  }

Результаты тестов на EURUSD и USDJPY:

Altarius RSI Stohastic USDJPY, H1 

Altarius RSI Stohastic EURUSD,H1 

Altarius RSI Stohastic USDJPY,M15 

Altarius RSI Stohastic EURUSD,M15 

SendClose SendClose

Советник открывает или закрывает позиции при пересечении линий.

Forex Entry Forex Entry

Используются значения Parabolic SAR и трёх EMA (с периодами 10, 25 и 50).

gazonkos gazonkos

Советник работает на поиске импульса: iClose(t2)-iClose(t1).

BigBarSound BigBarSound

Советник выдает звуковой сигнал и алерт при превышении определенного размера свечи.