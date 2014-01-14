Mira cómo descargar robots gratis
CandleCountdown - indicador para MetaTrader 5
Muchas veces queremos saber cuánto tiempo falta para que se cierre una vela, sobre todo en los marcos temporales menos intuitivos (M15, M12, M30, H4, H8, etc.). Pues bien, esto se puede hacer rápidamente, de un vistazo.
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/1722
