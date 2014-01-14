CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Facebook!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Indicadores

CandleCountdown - indicador para MetaTrader 5

Zaven Vardanyan | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
1799
Ranking:
(28)
Publicado:
Actualizado:
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

Muchas veces queremos saber cuánto tiempo falta para que se cierre una vela, sobre todo en los marcos temporales menos intuitivos (M15, M12, M30, H4, H8, etc.). Pues bien, esto se puede hacer rápidamente, de un vistazo.

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/1722

linreg linreg

Típica Media Móvil que utiliza el algoritmo de regresión lineal

Módulo de Trailing Stop basado en WPR Módulo de Trailing Stop basado en WPR

Módulo de trailing stop basado en el indicador WPR con Stop Loss corto y largo.

MVV_LinearRegression MVV_LinearRegression

Canal de regresión lineal estándar con niveles de soporte y resistencia

PLdot PLdot

El indicador de media móvil más simple