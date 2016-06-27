Das Trailing-Modul basiert auf zwei Stopp-Ebenen: Eine für long, eine für short. Der Stopp-Level für "long" ist gleich einen festen Trailing-Stopp. Ein Stopp-Level für "short" wird aktiviert, wenn der WPR Indikator die Überkauft/Überverkauft Zonen verlässt. Die Größe der Überkauft/Überverkauft Zonen wird durch die Einstellungen des Moduls bestimmt.

Modul-Einstellungen:

Timeframe of WPR - den Zeitrahmen des Moduls (könnte sich von dem des EAs unterscheiden).



den Zeitrahmen des Moduls (könnte sich von dem des EAs unterscheiden). Period of WPR - WPR Berechnungslänge. Es darf nicht kleiner sein als 3!



- WPR Berechnungslänge. Es darf nicht kleiner sein als 3! Stop levels of WPR-trailing (-50±StpLvl) - Einstellungen für die Überkauft-/Überverkauft-Ebenen -50 . Der Wert sollte im Bereich von (1;49) liegen



Einstellungen für die Überkauft-/Überverkauft-Ebenen . Der Wert sollte im Bereich von Short stop - "short" Stopp-Loss in Points.



- "short" Stopp-Loss in Points. Long stop - "long" Stopp-Loss in Points

Kopieren Sie die Datei TrailingWPRwStops.mqh ins Verzeichnis terminal_data_directory\MQL5\Include\Expert\Trailing oder einem Trailing-Unterverzeichnis (nicht im Papierkorb im Quellverzeichnis), sonst steht es dem "Exert Advisor Wizard" nicht zur Verfügung.

Die Abbildung zeigt ein Beispiel des Moduls einer eröffneten Verkaufsposition in EURUSD. Wenn der WPR-Indikator den überverkauften Bereich verlässt (Stopp-Ebene des WPR-Trailings (-50±StpLvl) Parameter), wird der "short" Stopp-Loss (rote Linie auf der Kerzenchart) aktiviert und schließt die Position.





Abb. 1. Ein Beispiel des Moduls

