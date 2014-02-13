尾随模块基于两个停止位: 短线和长线。长线停止位类似于固定尾随停止。短线停止位当 WPR 指标离开超买/超卖区域时被激活。超买/超卖区域的宽度由模块设置定义。

模块设置:

WPR 的时间帧 - 模块时间帧 (也许与 EA 的时间帧不同)。



模块时间帧 (也许与 EA 的时间帧不同)。 WPR 周期 - WPR 计算周期。它不能小于 3!



- WPR 计算周期。它不能小于 3! WPR-尾随停止位 (-50±StpLvl) - 设置超买 / 超卖级别, 相对于级别 -50 。其值应该在 (1;49) 范围内



设置超买 / 超卖级别, 相对于级别 。其值应该在 范围内 短线停止 - 短线止损点数。



- 短线止损点数。 长线停止 - 长线停止点数

放置文件 TrailingWPRwStops.mqh 至 客户端_数据_目录\MQL5\Include\Expert\Trailing 或任何 Trailing 下的子目录 (不要在 source 文件夹里), 否则它将不能在 EA 向导中可用。

该图示意了开 EURUSD 空头仓位之后, 模块的例子。当 WPR 指标离开超卖区域 (同过设置 WPR 尾随停止位 (-50±StpLvl) 参数), 一个短线止损 (在蜡烛条图表上的一条红线) 被激活, 可用来平仓。





图例. 1. 模块示例

