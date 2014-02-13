请观看如何免费下载自动交易
一款 WPR 基础上的尾随止停模块
- 已发布:
- 已更新:
需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
尾随模块基于两个停止位: 短线和长线。长线停止位类似于固定尾随停止。短线停止位当 WPR 指标离开超买/超卖区域时被激活。超买/超卖区域的宽度由模块设置定义。
模块设置:
- WPR 的时间帧 - 模块时间帧 (也许与 EA 的时间帧不同)。
- WPR 周期 - WPR 计算周期。它不能小于 3!
- WPR-尾随停止位 (-50±StpLvl) - 设置超买 / 超卖级别, 相对于级别 -50。其值应该在 (1;49) 范围内
- 短线停止 - 短线止损点数。
- 长线停止 - 长线停止点数
放置文件 TrailingWPRwStops.mqh 至 客户端_数据_目录\MQL5\Include\Expert\Trailing 或任何 Trailing 下的子目录 (不要在 source 文件夹里), 否则它将不能在 EA 向导中可用。
该图示意了开 EURUSD 空头仓位之后, 模块的例子。当 WPR 指标离开超卖区域 (同过设置 WPR 尾随停止位 (-50±StpLvl) 参数), 一个短线止损 (在蜡烛条图表上的一条红线) 被激活, 可用来平仓。
图例. 1. 模块示例
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/1723
